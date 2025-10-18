HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Trao 270 suất học bổng trị giá gần 1 tỉ đồng cho con công nhân ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Công ty ofi Việt Nam trao 270 suất học bổng trị giá hơn 992 triệu đồng cho con người lao động

Ngày 18-10, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty ofi Việt Nam trao 270 suất học bổng trị giá hơn 992 triệu đồng cho con của công nhân viên làm việc tại Nhà máy Điều Biên Hòa 2, Nhà máy Điều Tiến Nga và cụm nhà máy từ Công ty TNHH Chế biến thực phẩm olam Việt Nam. Nâng tổng số học bổng thành 444 suất cho các em học sinh trên toàn quốc, tương đương với hơn 1,6 tỉ đồng trong năm 2025.

Trao 270 suất học bổng cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Các em học sinh nhận học bổng từ đại diện Công ty ofi Việt Nam

Đây là chương trình học bổng “Hỗ trợ phát triển Giáo dục ofi YES!” dành cho các em học sinh là con của cán bộ công nhân viên đang làm việc tại ofi Việt Nam trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Quốc Ấn, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai ghi nhận và biểu dương các hoạt động xã hội của Công ty ofi Việt Nam, đặc biệt là chương trình học bổng Hỗ trợ phát triển giáo dục được duy trì hằng năm với số lượng học sinh, sinh viên được nhận học bổng năm sau luôn cao hơn năm trước. Điều này không những giúp người lao động tận tâm cống hiến cho công ty mà còn góp phần khích lệ, động viên con em của họ nỗ lực học tập để đạt được kết quả tốt.

Theo đại diện công ty, với chiến lược phát triển bền vững toàn cầu "Lựa chọn thay đổi tích cực - Choices for Change", chúng tôi hợp tác cùng chính phủ, nông dân, các tổ chức xã hội và khách hàng cùng hiện thực hóa những mục tiêu phát triển bền vững chung. Và chương trình học bổng Hỗ trợ phát triển giáo dục (ofi YES!) chính là một sáng kiến trong chiến lược phát triển bền vững toàn cầu này, thuộc lĩnh vực trọng tâm "Phát triển cộng đồng".

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo cho mai sau, bởi vì chính các em sẽ định hình tương lai. Và chúng tôi cũng hy vọng chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục – ofi YES” sẽ giúp các em nhỏ khởi động hành trình này tốt đẹp hơn.

Học bổng này nhằm ghi nhận nỗ lực học tập và khuyến khích các em dám mơ lớn, vững vàng vượt qua mọi khó khăn trong quá trình học tập để có thể là sự thay đổi và biến ước mơ thành hiện thực.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao tặng học bổng:

Trao 270 suất học bổng cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Trao 270 suất học bổng cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Trao 270 suất học bổng cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Trao 270 suất học bổng cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 5.

Trao 270 suất học bổng cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 6.

Trao 270 suất học bổng cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 7.

Trao 270 suất học bổng cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 8.

Trao 270 suất học bổng cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 9.

Đại diện Công ty ofi Việt Nam và đại diện Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh trao học bổng cho con công nhân

Tin liên quan

100 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh tiếp sức học sinh - sinh viên vượt khó, học giỏi

100 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh tiếp sức học sinh - sinh viên vượt khó, học giỏi

(NLĐ) - Mỗi suất học bổng, mỗi phần quà là lời động viên, tiếp thêm nghị lực để các học sinh - sinh viên vững bước đến trường

Đà Nẵng: Trao hàng trăm suất học bổng cho con đoàn viên, người lao động

(NLĐO) – Các cấp Công đoàn Đà Nẵng trao tặng 566 suất học bổng cho con đoàn viên có thành tích xuất sắc, vượt khó học giỏi.

Cần Thơ: Trao gần 500 suất học bổng cho con đoàn viên, CNVC-LĐ

(NLĐO) - LĐLĐ TP Cần Thơ trao học bổng cho con đoàn viên, công nhân nhằm tiếp sức các em trong học tập.

hoàn cảnh khó khăn trao học bổng suất học bổng tỉnh đồng nai nỗ lực học tập người lao động Công ty ofi Việt Nam
    Thông báo