Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2025), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu MMTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, sáng 9-8, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức trao 100 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh, sinh viên là con em của công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ), có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt.

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phụ trách Tổ công tác quản lý địa bàn số 1, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu tại chương trình

Nuôi dưỡng ước mơ

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Kim Thúy – Phụ trách Tổ công tác quản lý địa bàn số 1, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết học bổng Nguyễn Đức Cảnh, mang tên người chiến sĩ cách mạng đặt nền móng cho tổ chức Công đoàn Việt Nam, là biểu tượng của khát vọng vươn lên.

Suốt nhiều năm qua, chương trình đã trở thành nguồn động viên thiết thực, tiếp sức kịp thời cho hàng ngàn học sinh, sinh viên là con CNVC-LĐ, giúp các em thêm niềm tin và nghị lực để vượt khó học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Học sinh, sinh viên được Tổ công tác quản lý địa bàn số 1 – LĐLĐ TP HCM trao tặng học bổng

"Phía sau mỗi suất học bổng là tấm lòng, sự thấu hiểu và cam kết đồng hành bền bỉ của tổ chức Công đoàn với đoàn viên - lao động và gia đình. Học bổng không chỉ hỗ trợ về kinh phí mà còn gửi gắm lời động viên, khích lệ các em giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng và kiên trì chinh phục tri thức" – bà Thúy nhấn mạnh.

Giây phút con em được xướng tên nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh khiến nhiều phụ huynh không giấu được xúc động.

Món quà nhỏ mang giá trị lớn

Tờ mờ sáng, mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc Khiếm – công nhân Công ty TNHH Việt Nam Supply Solutions & Trading (phường Tân Sơn Hòa), đã đón chuyến xe sớm từ tỉnh Tây Ninh lên TP HCM. Với chị, đây không chỉ là hành trình nhận học bổng cho con trai, mà còn là một ngày đặc biệt, chứa đựng niềm tự hào.

Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, cháu Ninh Nguyễn Anh Khoa – con chị Khiếm, luôn nỗ lực học tập. Chị kể đêm trước, Khoa gần như không ngủ, cứ hỏi mẹ giờ chương trình bắt đầu và có đông người tham dự không. Nhìn con háo hức, chị cảm thấy bao mệt nhọc dường như tan biến.

Chị Khiếm dự định dành toàn bộ số tiền học bổng để mua tập vở, quần áo cho con khi năm học mới sắp đến. "Hơn cả giá trị vật chất, phần quà này tiếp thêm nghị lực để con tôi học giỏi, nuôi dưỡng ước mơ" – chị Khiếm bày tỏ.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM. trao những phần quà nghĩa tình đến nữ đoàn viên – lao động khó khăn, tiếp thêm sức mạnh để họ vững bước trong cuộc sống

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức còn trao 80 phần quà (gồm hiện vật và tiền mặt, trị giá 700.000 đồng/phần) để chăm lo cho nữ đoàn viên – lao động có hoàn cảnh khó khăn.