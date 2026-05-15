Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cha con cứu 3 người trên sông Gianh

Ngày 15-5, UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tổ chức lễ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cha con cứu 3 người trong vụ lật thuyền trên sông Gianh vào mùng 3 Tết Nguyên đán 2026.

Đại diện UBND xã Tuyên Bình trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Cao Hữu Tình và con trai là Cao Hoàng Ân Đức

Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Tuyên Bình đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng bằng khen cho ông Cao Hữu Tình (ngụ thôn Trường Long, xã Tân Gianh) và con trai là em Cao Hoàng Ân Đức (học sinh lớp 10A7, Trường THPT Lê Trực) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước trên sông Gianh.

Theo lãnh đạo UBND Tuyên Bình, việc Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cha con ông Cao Hữu Tình là sự ghi nhận xứng đáng đối với hành động dũng cảm cứu người. Hành động này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, trưa 19-2 (mùng 3 Tết), một chiếc thuyền chở 7 người trong một gia đình bất ngờ bị lật khi đang di chuyển qua sông Gianh. Vụ việc khiến 4 người chết, 3 người may mắn được cha con ông Tình phát hiện, cứu sống.

Gia đình ông Tình thuộc diện hộ cận nghèo và bản thân ông bị bệnh ung thư tuyến giáp. Thời gian qua, ông cũng đã cứu sống nhiều người dân gặp nạn trên sông.