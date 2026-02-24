HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ chìm thuyền trên sông Gianh: Hai cha con cứu 3 người đã được khen thưởng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong vụ chìm thuyền khiến 4 người tử vong trên sông Gianh ngày mồng 3 Tết, hai cha con đã kịp thời tiếp cận hiện trường, đưa 3 người vào bờ an toàn.

- Ảnh 1.

Thường trực Đảng ủy xã Tân Gianh tuyên dương, khen thưởng 2 cha con ông Cao Hữu Tình

Ngày 24-2, UBND xã Tân Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất ông Cao Hữu Tình (SN 1978) và con trai là Cao Hoàng Ân Đức (SN 2010; học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Trực) ở thôn Trường Long vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 19-2 (mùng 3 Tết Nguyên đán), một chiếc thuyền dân sinh chở 7 người trong gia đình bất ngờ bị lật khi đang di chuyển qua sông để đi chúc Tết. Phát hiện nhiều người chới với giữa dòng nước đoạn qua xã Tuyên Bình - Tuyên Hóa, ông Tình và con trai lập tức tiếp cận hiện trường.

Không kịp nghĩ đến hiểm nguy, hai cha con tìm cách tiếp cận từng nạn nhân, hỗ trợ đưa vào bờ trong điều kiện dòng chảy mạnh. Sự ứng cứu kịp thời của họ cùng lực lượng chức năng và người dân địa phương đã góp phần cứu sống 3 người.

- Ảnh 3.

Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã trao tặng Giấy khen cho ông Cao Hữu Tình và cháu Cao Hoàng Ân Đức.

- Ảnh 4.

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Tân Gianh cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình ông Cao Hữu Tình.

Theo ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Tân Gianh, việc khen thưởng đột xuất nhằm kịp thời ghi nhận tinh thần dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của hai cha con ông Cao Hữu Tình, qua đó nhắc nhớ về tình người trong hoạn nạn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

Được biết, gia đình ông Cao Hữu Tình nhiều lần tham gia cứu người đuối nước trên sông Gianh.

