Thời sự Chính trị

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" 49 liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Lễ trao bằng "Tổ quốc ghi công" là sự tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhắc nhở trách nhiệm của các thế hệ trong gìn giữ truyền thống yêu nước

Ngày 10-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ trao bằng "Tổ quốc ghi công" 49 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định năm 2026 - Ảnh 1.

Các đại biểu dâng hương các liệt sĩ

Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, cho biết cách đây 58 năm, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định được Bộ Chỉ huy Miền giao trọng trách cùng quân dân toàn miền nổ súng vào 5 mục tiêu trọng điểm, những cơ quan đầu não của Mỹ - ngụy tại nội đô Sài Gòn. Với lực lượng gạo cội, tinh nhuệ nhất, biệt động Sài Gòn - Gia Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đánh lịch sử.

"Tuy nhiên, lực lượng cũng chịu tổn thất rất lớn. Trong 88 cán bộ, chiến sĩ tham gia, có 61 người hy sinh, số còn lại bị thương, bị bắt và chịu tra tấn, tù đày. Đau xót nhất là trong 49 liệt sĩ hy sinh bị địch tiêu hủy, đến nay không có hài cốt, không rõ danh tính, quê quán, thân nhân hay hình ảnh lưu lại" - ông Độ nói.

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh chính sự hy sinh cao cả, sự trung thành tuyệt đối đã làm nên phẩm chất anh hùng, bất khuất, kiên trung của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định; góp phần quan trọng tạo nên tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, mở ra bước ngoặt quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định năm 2026 - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 liệt sĩ cho đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định

Theo ông Lê Quốc Phong, lễ trao bằng "Tổ quốc ghi công" không chỉ là sự tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc nhở trách nhiệm của các thế hệ trong gìn giữ truyền thống yêu nước.

Do 49 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định không có thân nhân, sau lễ trao bằng, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định bố trí thờ tự các liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Địa đạo Củ Chi).

Sau khi Nhà truyền thống Bộ Tư lệnh TPHCM xây xong, đơn vị này sẽ tổ chức khánh thành và bố trí đặt bằng Tổ quốc ghi công của 49 liệt sĩ tại nhà truyền thống, bảo đảm trang trọng.

Trước đó, ngày 30-1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc xem xét, công nhận liệt sĩ và cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến của lực lượng biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Theo nghị quyết, 49 chiến sĩ biệt động đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật trong kháng chiến, thuộc các đơn vị trực tiếp chiến đấu tại Sài Gòn - Gia Định, được thống nhất công nhận liệt sĩ theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Đây là các trường hợp đặc biệt, chưa đủ điều kiện quy định tại điều 72 Nghị định 131/2021/NĐ-CP nhưng được xem xét trên cơ sở lịch sử, hồ sơ, tài liệu và ý kiến thống nhất của các cơ quan chức năng.

Trên cơ sở Nghị quyết 20/NQ-CP, cùng ngày 30-1, Thủ tướng ban hành Quyết định số 202/QĐ-TTg về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 49 liệt sĩ là chiến sĩ biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, những người đã trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.


