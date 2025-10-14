Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu tuyển Nepal trong lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất (TP HCM) lúc 19 giờ 30 phút ngày 14-10 (FPT Play tường thuật trực tiếp).

Làm mới đội hình

Có lợi thế sân nhà và lực lượng đẳng cấp cao hơn Nepal song đội tuyển Việt Nam khá vất vả giành chiến thắng trước đối thủ ở lượt trận thứ 3 diễn ra trên sân Gò Đậu hôm 9-10. Ở màn tái đấu tối nay, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ làm mới đội hình, trao cơ hội ra sân cho dàn cầu thủ lứa U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đã bố trí sơ đồ 4-2-3-1 cho tuyển Việt Nam trong lần đầu tiên đấu Nepal. Dù có bàn thắng mở tỉ số song chiến thuật tấn công của đội chủ nhà trở nên bế tắc trước hàng thủ dày đặc phía đội bạn. Lối chơi của tuyển Việt Nam chỉ thanh thoát, sắc bén hơn khi chiến lược gia người Hàn Quốc thay đổi nhân sự và sơ đồ chiến thuật 3-4-3 ở hiệp đấu thứ 2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Thừa nhận tuyển Việt Nam còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, HLV Kim cũng đưa ra mục tiêu giúp học trò cải thiện khả năng công thủ toàn diện trước khi bước vào màn tái đấu trên sân Thống Nhất.

Nhiều tuyển thủ kỳ cựu chưa hoàn thành nhiệm vụ trong trận thắng Nepal. Bộ đôi trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng đang ở bên kia sườn dốc đỉnh cao phong độ, không còn duy trì thể trạng thi đấu ổn định xuyên suốt 90 phút. Trong khi đó, thủ thành Đặng Văn Lâm bộc lộ khuyết điểm kỹ năng xử lý bóng bằng chân, thường mắc lỗi khi triển khai bóng từ phần sân nhà, làm chậm nhịp tấn công của toàn đội.

Ở hàng công, Tuấn Hải và Hai Long vẫn di chuyển linh hoạt, dứt điểm đa dạng nhưng những tình huống tấn công sở trường bên hành lang cánh chưa đạt hiệu quả cao. Đó cũng là nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam chỉ có 3 bàn thắng vào lưới đội bóng kém hơn đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 75%, tung 25 cú sút với 10 lần đưa bóng đi trúng đích và chỉ có 2 lần bị đối phương tấn công nhưng tuyển Việt Nam vẫn bị thủng lưới trong chiến thắng chung cuộc 3-1.

Nói về hiệu suất ghi bàn chưa cao, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết: "Ở trận lượt đi với Nepal, tuyển Việt Nam được chơi hơn người nhưng lại không thể tìm bàn thắng để sớm định đoạt trận đấu. Cá nhân tôi và đồng đội đều chưa hài lòng nhưng toàn đội đã rút kinh nghiệm cũng như tích cực chuẩn bị cho trận lượt về trên sân Thống Nhất".

Tuyển Việt Nam cần trẻ hóa lực lượng, sớm tạo lớp kế thừa cho tương lai. Ảnh: QUỐC AN

Mang lại làn gió mới

Nhận xét về phong độ của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại, HLV Phạm Minh Đức cho rằng cần có sự thay đổi trong cách xây dựng lối chơi. Cựu tuyển thủ Việt Nam khen ngợi HLV Kim Sang-sik đưa ra những thay đổi hợp lý trong trận đấu và cho rằng ban huấn luyện cần mạnh dạn trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ tiềm năng.

"Tuyển Việt Nam có màn thể hiện chưa như mong muốn vì nhiều cầu thủ chưa đạt phong độ cao. Một số bị quá tải vì phải thi đấu dày đặc ở CLB hoặc chưa đạt thể trạng tốt nhất sau thời gian trị thương. Các cầu thủ trẻ được triệu tập kỳ này đủ tố chất trở thành lớp kế cận tuyển quốc gia. Họ thể hiện khát khao cống hiến, ra sân với sự nhiệt huyết, mang lại làn gió mới trong lối chơi của tuyển Việt Nam" - ông Đức phân tích.

Dưới thời ông Kim, tuyển Việt Nam liên tục xoay tua đội hình, chuyển đổi trạng thái linh hoạt. Trước mỗi trận đấu, giới chuyên gia rất khó dự đoán chính xác đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam.

Chạm trán với Nepal - đội đã hết cơ hội tranh suất tham dự Asian Cup 2027 - là dịp giúp ban huấn luyện thử nghiệm các gương mặt trẻ như: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Xuân Bắc, Đình Bắc, Văn Khang, Gia Hưng hay Phi Hoàng. Trong đó, Văn Khang, Đình Bắc và Trung Kiên đang có phong độ rất tốt, hoàn toàn đủ khả năng sát cánh cùng với đàn anh ở tuyển quốc gia.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhấn mạnh: "Việc HLV Kim Sang-sik gọi các cầu thủ trẻ từ U23 mang đến sự cạnh tranh lớn cho đội tuyển. Các cầu thủ trẻ không chỉ có cơ hội cọ xát ở sân chơi đẳng cấp châu lục mà còn tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi hướng tới những mục tiêu tại SEA Games 33 hay VCK U23 châu Á 2026".



