HLV tuyển Nepal tiết lộ sở thích "độc", lạ của đội nhà

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - Trước trận tái đấu tuyển Việt Nam, HLV Matt Ross bên phía Nepal tự tin nhận định đội nhà sẽ có điểm trên sân Thống Nhất.

Lúc 19 giờ 30 ngày 14-10, tuyển Nepal với vị thế đội chủ nhà trong khuôn khổ lượt 4 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, sẽ chạm trán tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất (TP HCM). Đoàn quân HLV Matt Ross từng thua 1-3 khi đấu với tuyển Việt Nam trên sân Gò Đậu hôm 9-10.

HLV tuyển Nepal tiết lộ sở thích bất ngờ của đội nhà - Ảnh 1.

Nepal từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam

HLV tuyển Nepal tiết lộ sở thích bất ngờ của đội nhà - Ảnh 2.

... nhưng vì chơi thiếu người khiến đội bóng Nam Á thua trận

Trong buổi họp báo trước màn tái đấu giữa hai đội chiều 13-10, HLV trưởng tuyển Nepal cho biết: "Toàn đội đang tập trung tối đa cho trận tái đấu tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã phân tích, rút kinh nghiệm và tìm phương án khắc phục những gì chưa làm được. Cầu thủ cũng thất vọng về những bàn thua ở trận đấu trước nhưng tinh thần thi đấu đã được xốc lại sau những lời động viên từ ban huấn luyện".

Ở trận thua tuyển Việt Nam, đoàn quân HLV Matt Ross sớm bị dẫn bàn nhưng cũng nhanh chóng có pha lập công để san bằng tỉ số ở hiệp 1. Tuy nhiên, vì chơi thiếu người trong gần 50 phút, tuyển Nepal phải nhận thêm 2 bàn thua ở hiệp 2 và hết cơ hội tranh suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tuy thua cả 3 lượt trận ở bảng F, chiến lược gia người Úc vẫn tự tin cho biết tuyển Nepal sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc. "Chúng tôi hy vọng mang đến trận đấu giàu tính cạnh tranh và mong rằng Nepal sẽ gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi thời cơ và tôi tin Nepal sẽ có điểm ở màn tái đấu này" - ông Ross nói thêm.

HLV tuyển Nepal tiết lộ sở thích bất ngờ của đội nhà - Ảnh 3.

Nepal tự tin với các tình huống "không chiến" khi tái đấu tuyển Việt Nam

Tuyển Nepal từng ghi bàn vào lưới Việt Nam nhờ tình huống cố định. Ông Ross cũng thẳng thắn chia sẻ phương án tấn công của đội bóng Nam Á: "Chúng tôi có nhiều cầu thủ cao to nên chắc chắn sẽ mở khóa tấn công bằng cách tận dụng tốt các tình huống đá phạt cố định. Tôi tin nếu tuân thủ đấu pháp, thi đấu nỗ lực và có thêm đôi chút may mắn, Nepal sẽ đạt mục tiêu".

Thời tiết tại TP HCM đang trong thời điểm "sáng nắng chiều mưa" và trận đấu giữa Nepal cùng Việt Nam vào ngày 14-10 có nguy cơ biến thành "thủy chiến" trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, HLV tuyển Nepal thổ lộ các học trò ưa thích chơi bóng dưới trời mưa gió.

"Ở Nepal lúc này đang là mùa mưa nên các cầu thủ của tôi đã quen rồi. Đội tuyển Nepal không ngại mưa gió và càng mưa, chúng tôi càng thích. Đội tuyển Việt Nam có những pha tạt bóng tốt, nhưng chúng tôi đã phân tích, đề phòng và tôi tin Nepal sẽ có phương án để hóa giải" - HLV Matt Ross khẳng định.

HLV Kim Sang-sik nói về yêu cầu nhảy ăn mừng trên sân Thống Nhất

HLV Kim Sang-sik nói về yêu cầu nhảy ăn mừng trên sân Thống Nhất

(NLĐO) - Trước trận tái đấu với Nepal, HLV Kim Sang-sik và Tiến Linh đã có buổi chia sẻ trước trận đấu tại sân Thống Nhất (TP HCM), chiều 13-10.

Tuyển Việt Nam nguy cơ mất trụ cột khi thi đấu ở sân Thống Nhất

(NLĐO) - Trước trận tái đấu tuyển Nepal vào ngày 14-10, tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ mất các trụ cột quan trọng ở hàng tiền vệ và hậu vệ vì dính chấn thương

Hoàng Đức trở lại, Văn Lâm tập dưới ánh mắt của người đặc biệt

(NLĐO) - Trong chiều 12-10, Hoàng Đức đã trở lại tập luyện bình thường với thầy trò HLV Kim Sang-sik tại sân Quận 7 (TP HCM).

