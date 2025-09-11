HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tự hào cờ Tổ quốc

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Tin - ảnh: ĐỨC THÁI - THU TÂM

(NLĐO) – Cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và túi thuốc y tế cho bà con ngư dân

Ngày 11-9, tại đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Chương trình được kết hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật và bắn đạn thật trên biển năm 2025. 

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”- Ảnh 1.

Đại tá Phan Duy Cường phát biểu tại chương trình

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biển - đảo, các quy định pháp luật về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); về phòng chống tác hại của ma túy và chức năng, nhiệm vụ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; triển khai các hoạt động về công tác chính sách và an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức cho bà con ngư dân xem phim tư liệu "Phiên tòa giả định" về vụ án hình sự liên quan đến IUU, lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bà con ngư dân khi khai thác thủy sản trên biển, tạo sự răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa chung.

Bên cạnh đó, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trực tiếp xuống các tàu cá đang đánh bắt tại vùng biển ven bờ quần đảo Nam Du và các tàu cá đang neo đậu tại cảng để tuyên truyền pháp luật, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và túi thuốc y tế cho bà con ngư dân.

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”- Ảnh 2.

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”- Ảnh 3.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”- Ảnh 4.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”- Ảnh 5.

Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác tại chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”- Ảnh 6.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho các tàu cá đang hoạt động trên biển

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cho 15 gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho 10 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) và tiếp tục đỡ đầu 3 học sinh (mỗi suất 9.000.000 đồng/cháu/năm).

Tại buổi tuyên truyền, Đại tá Phan Duy Cường - Phó Tư lệnh Quân sự, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - nhấn mạnh: "Biển, đảo không chỉ là lãnh thổ thiêng liêng, mà còn là máu thịt của Tổ quốc. Mỗi ngư dân vươn khơi bám biển chính là một cột mốc bảo vệ chủ quyền. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn mỗi người dân nơi đảo xa không chỉ an tâm bám biển, mà còn tích cực cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam thiêng liêng của Tổ quốc".

Báo Người Lao Động tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Vùng Cảnh sát biển 3

Báo Người Lao Động tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Vùng Cảnh sát biển 3

(NLĐO) - Báo Người Lao Động đã trao bảng tượng trưng 2.000 lá cờ Tổ quốc từ Chương trình Tự hào cờ Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Trao cờ Tổ quốc tại Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

(NLĐO) - Từ ngày 6 đến 8-8, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại Quảng Ngãi

(NLĐO)- Trong 2 ngày 30 và 31-5, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi).

