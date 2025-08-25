HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Biển đảo

Cảnh sát biển ở Phú Quốc liên tiếp lập công trên vùng biển Tây Nam

Tin - ảnh: Văn Nhanh - Tâm Quân

(NLĐO) - Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở Phú Quốc đã lập biên bản tạm giữ 3 tàu cá và niêm phong hàng hóa vi phạm

Chiều 25-8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết với tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm, vi phạm, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển khoảng 115.000 lít dầu diesel (D.O) trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Cảnh sát biển ở Phú Quốc liên tếp lập công trên vùng biển Tây Nam - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp cận tàu KG 90095 TS

Cảnh sát biển ở Phú Quốc liên tếp lập công trên vùng biển Tây Nam - Ảnh 2.

Cảnh sát biển ở Phú Quốc liên tếp lập công trên vùng biển Tây Nam - Ảnh 3.

Tàu cá BTh 97222 TS và TG 91139 TS trong quá trình dẫn giải

Cụ thể, vào sáng 24-8, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra 2 tàu cá KG 90095 TS và BTh 97222 TS có dấu hiệu nghi vấn, qua đó phát hiện 65.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Đến trưa 25-8, cũng trên vùng biển Tây Nam, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra tàu cá TG 91139 TS thì phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tất cả 3 tàu cá, niêm phong hàng hóa và tổ chức dẫn giải về các cảng của đơn vị tại An Giang và Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm việc với lực lượng cảnh sát biển, thuyền trưởng các tàu khai nhận số dầu vận chuyển trái phép nêu trên sẽ được đem bán cho các tàu cá đang hoạt động trên biển.

Việc lực lượng chức năng cảnh sát biển bắt giữ, xử lý 3 tàu KG 90095 TS, BTh 97222 TS và TG 91139 TS đã góp phần siết chặt quản lý tàu cá và ngăn chặn các hành vi vi phạm IUU trên vùng biển được phân công quản lý.

Cảnh sát biển ở Phú Quốc liên tếp lập công trên vùng biển Tây Nam - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa trên tàu TG 91139 TS

Những chiến công này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong việc đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm trên biển, giữ vững an ninh, trật tự và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đặc biệt trong những ngày lễ lớn của đất nước.

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được khen thưởng đột xuất

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được khen thưởng đột xuất

(NLĐO) – Chỉ trong 2 ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 300.000 lít dầu D.O trên vùng biển Tây Nam

Bồi dưỡng tiếng Khmer cho lực lượng cảnh sát biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2025 cho cán bộ, chiến sĩ.

Vùng Cảnh sát biển 2: Thi đua hướng về Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam

(NLĐO)- Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 đang hăng hái thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

