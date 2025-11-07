HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần ba

Yến Anh

(NLĐO)- Ban tổ chức trao 95 giải cá nhân, gồm 5 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 50 giải khuyến khích cho các tác giả

Tối 6-11 tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ 3.

Trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần ba - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các tác giả

Đến dự Lễ trao giải có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Đây cũng là dịp để ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần, lan tỏa tới hàng triệu người dân, cùng chung tay thực hiện tuyên ngôn hành động mang tính chiến lược: "Văn hóa là nền tảng - thông tin là mạch dẫn - thể thao là sức mạnh - du lịch là nhịp cầu kết nối".

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của mùa giải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội đồng chung khảo giải thưởng nhận định năm nay, giải báo chí của Bộ VH-TT-DL đã được nâng lên một cấp độ mới, thể hiện qua quy mô và chất lượng tác phẩm dự thi.

"Với hơn 1.000 tác phẩm gửi về từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, chúng tôi đánh giá đây là sự hưởng ứng rất tích cực của giới báo chí cả nước. Con số ấy không chỉ phản ánh sức hút của giải, mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu rộng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch"- nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Các tác phẩm tham dự năm nay đa dạng về thể loại và chủ đề. Ở vòng chung khảo, nhiều tác phẩm đã thể hiện được chiều sâu về nội dung, phản ánh những vấn đề lớn của ngành như chính sách văn hóa, cơ sở pháp lý, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên số, xây dựng văn hóa gia đình…

Sau các vòng sơ khảo, chung khảo, kết quả Ban tổ chức quyết định trao 95 giải cá nhân, gồm: 5 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 50 giải khuyến khích.

5 giải nhất thuộc về các tác phẩm: "Giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa khi đặt tên sau sáp nhập" (báo in, loạt bài 4 kỳ, Báo Văn hóa); "Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng" (báo điện tử, loạt bài 5 kỳ, Báo Điện tử VietnamPlus); "Đánh thức di sản" (phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam); Tọa đàm Kỷ nguyên vươn mình chủ đề "Thế hệ vươn mình" (truyền hình, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam); "Nếp nhà gìn giữ 'màu dân tộc' (ảnh báo chí, Báo Văn hóa).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 3 giải tập thể dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng là Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo và Phát thanh truyền hình Bắc Ninh; Báo và Phát thanh truyền hình Vĩnh Long.

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên Ban Tổ chức trao thêm 6 Giải "Cảm hứng Việt". Giải thưởng này nhằm tri ân những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan báo chí, kênh truyền thông và cá nhân đã góp phần biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần lan tỏa đến hàng triệu người dân.

