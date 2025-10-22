HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5

Tối 22-10, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 được tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội). Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ trao giải.

Trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và nhiều Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ trao giải. Ảnh: TTXVN

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu, với 5 thể loại Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video Clip.

Phát biểu tại lễ trao giải, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi, cho biết sức lan tỏa của cuộc thi năm nay tiếp tục gia tăng, với với 541.766 tác phẩm tham dự, tăng 73.000 tác phẩm so với năm 2024.

Trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 - Ảnh 2.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi phát biểu tổng kết Cuộc thi

Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Giám khảo họp, đánh giá, xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất và các tập thể tiêu biểu nhất để trao 136 giải cá nhân; trao 20 giải triển vọng cho tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên có tác phẩm dự thi chất lượng tốt; trao 20 Giải tập thể xuất sắc cho các đơn vị, địa phương tổ chức cuộc thi sâu rộng, nhiều tác phẩm gửi dự thi cấp Trung ương có chất lượng tốt; trao phần thưởng cho tác giả cao tuổi tiêu biểu, tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi.

Trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Giải A cho các tác giả

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi năm nay là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển. Trong bối cảnh đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với không gian phát triển mới; việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đạt kết quả bước đầu rất tích cực, nhiều chủ trương chiến lược, giải pháp đột phá, nhất là 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được ban hành; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp và tập trung chuẩn bị thật tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9…

Cuộc thi ngày càng khẳng định sức hút, sự lan tỏa và giá trị chính trị - tư tưởng sâu sắc với cán bộ, đảng viên và toàn xã hội; lan tỏa mạnh mẽ thông tin tích cực, lấy cái đẹp đẩy lùi cái xấu; khơi dậy niềm tin, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 - Ảnh 4.

Ban Tổ chức trao Giải tập thể xuất sắc

Điểm đáng chú ý năm nay là số lượng tác phẩm xã hội hóa tăng mạnh; nhiều địa phương, đơn vị chủ động đăng tải các tác phẩm tốt để phục vụ tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông về mảng đề tài này trên tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và trên không gian mạng.

Cuộc thi vừa là sân chơi trí tuệ, vừa là một phương thức tập hợp lực lượng quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận đấu tranh chính luận. Trong bối cảnh tổ chức lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương có sự thay đổi sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các lực lượng Quân đội, Công an, báo chí, tuyên giáo và dân vận, giảng viên lý luận chính trị đã phát huy tốt vai trò nòng cốt. 

Đông đảo cán bộ, đảng viên, hưu trí, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi với các tác phẩm chất lượng tốt. Sự tham gia đông đảo, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên của tất cả các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc mang đến một luồng sinh khí mới cho Cuộc thi. 

Trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 - Ảnh 5.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao giải C cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải.

Đáng chú ý, Cuộc thi năm nay có sự tham gia của một số học giả, chính khách nước ngoài, như: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sỹ, một số chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về chủ nghĩa Mác của các Viện nghiên cứu lớn ở Trung Quốc, cán bộ Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào….

Những kết quả đã đạt được và ý nghĩa sâu sắc của Cuộc thi lần thứ Năm là cơ sở quan trọng và kinh nghiệm quý để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn và hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc hiệu quả của cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương; sự phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp; sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các tập thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân để Cuộc thi nói riêng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian tới tiếp tục lan tỏa rộng khắp hơn nữa, hiệu quả ngày càng cao hơn nữa, tạo xung lực mới và chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là hoạt động chính trị quan trọng, thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

    Thông báo