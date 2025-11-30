Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"

Cuộc thi cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị và các tổ chức đoàn kết nghĩa trên địa bàn. Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, dự và chủ trì buổi lễ.

Cuộc thi diễn ra trên nền tảng MyAloha, với sự tham gia phối hợp của 12 tổ chức đoàn trong và ngoài đơn vị. Việc triển khai nghiêm túc, đồng bộ đã tạo nên phong trào tìm hiểu pháp luật sôi nổi, lan tỏa rộng rãi trong lực lượng.

Đại tá Cao Xuân Quận khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc

Cuộc thi thu hút 4.241 lượt đăng ký trên tổng số 4.938 người đủ điều kiện, đạt tỉ lệ 85,88%. Tổng số lượt dự thi lên đến 9.651, phản ánh rõ tinh thần học tập nghiêm túc và quyết tâm nghiên cứu sâu Luật Cảnh sát biển Việt Nam cùng các văn bản liên quan. Đáng chú ý, có 139 thí sinh trả lời đúng 30/30 câu hỏi.

Từ kết quả chấm điểm, Ban Tổ chức đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng tặng giấy khen cho 2 tập thể gồm Đoàn phường Phú Thạnh và Đoàn cơ sở Hải đoàn 32; khen thưởng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.



