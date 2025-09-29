HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Trao Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 13

Tin - ảnh: Hoa Nắng

(NLĐO) - Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 13 năm 2025 được trao cho 2 tác giả đã và đang công tác tại Trường ĐH An Giang

Ngày 29-9, tại Trường ĐH An Giang, Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu đã công bố và tổ chức trao Giải thưởng Trần Văn Giàu lần thứ 13 năm 2025.

Theo đó, tác phẩm "Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ" của 2 tác giả là PGS-TS Võ Văn Thắng (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang) và TS Nguyễn Trung Hiếu (giảng viên Khoa Du lịch và Văn hóa nghệ thuật của Trường ĐH An Giang) biên soạn, vinh dự nhận giải thưởng lần này. Tác phẩm này do Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM ấn hành, dày 673 trang.

Dự lễ trao giải có bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Hai tác giả đoạt Giải thưởng Trần Văn Giàu năm 2025 tại Trường ĐH An Giang - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ trao giải

Trong khuôn khổ công trình nghiên cứu của mình, 2 tác giả đã đưa nhiều tài liệu lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng về lịch sử hình thành của tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tôn giáo Tứ Ân Đạo Phật tại vùng Tây Nam Bộ.

Hai tác giả đoạt Giải thưởng Trần Văn Giàu năm 2025 tại Trường ĐH An Giang - Ảnh 2.

Hai tác giả đoạt Giải thưởng Trần Văn Giàu năm 2025 tại Trường ĐH An Giang - Ảnh 3.

TS Lê Hữu Phước, Tổng Thư ký Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu, đánh giá về tác phẩm "Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ"

Tác phẩm đã phân tích hệ thống tổ chức hoạt động, đặc trưng thờ phụng, cùng hệ thống nghi lễ và lễ cúng của từng tôn giáo. Bên cạnh đó, tác phẩm còn làm rõ ảnh hưởng của các tôn giáo này đến đời sống tinh thần, vật chất của tín đồ và đưa ra một số dự báo về hoạt động của cộng đồng tín đồ trong tương lai.

Theo TS Lê Hữu Phước, Tổng Thư ký Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu, đây là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc; cung cấp nhiều tài liệu có giá trị tham khảo cao và có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo vùng ĐBSCL, tôn giáo học, triết học tôn giáo,…

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, đánh giá cao sự đóng góp của các tác giả. Thông qua lao động, sáng tạo bằng tình yêu, trách nhiệm của mình, các tác giả đã biên tập những tài liệu lưu trữ thành một tác phẩm có giá trị.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Đinh Thị Thanh Thủy bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực không mệt mỏi, những đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các thành viên Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu.

Hai tác giả đoạt Giải thưởng Trần Văn Giàu năm 2025 tại Trường ĐH An Giang - Ảnh 4.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Đinh Thị Thanh Thủy phát biểu tại lễ trao giải

Chia sẻ tại lễ trao giải, PGS-TS Võ Văn Thắng cho rằng là những người con của quê hương An Giang nói riêng, vùng đất Tây Nam Bộ nói chung, công trình này được thực hiện với khát vọng góp phần làm sáng rõ thêm một mảng vấn đề trong dòng chảy tư tưởng Việt Nam.

Hai tác giả đoạt Giải thưởng Trần Văn Giàu năm 2025 tại Trường ĐH An Giang - Ảnh 5.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Đinh Thị Thanh Thủy (bìa trái) trao thưởng cho 2 tác giả đoạt giải

"Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với chúng tôi, mà còn là động lực mạnh mẽ để tôi tiếp tục gắn bó lâu dài trên con đường nghiên cứu khoa học. Tôi tin rằng việc thấu hiểu quá khứ, thấu hiểu những dòng chảy tư tưởng của dân tộc mình sẽ kiến tạo nên giá trị đẹp, cao cả của con người và văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng một tương lai vững vàng hơn, giàu bản sắc hơn, vươn tầm ra thế giới" - PGS-TS Võ Văn Thắng kỳ vọng.

Trước đó, Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu đã tiến hành xét chọn và trao tặng 13 giải thưởng cho các tác phẩm: "Nguyễn Tri Phương" (năm 2003); "Ruộng đất và địa bạ triều Nguyễn" (năm 2005); "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến chống Pháp" (năm 2006); "Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở An Giang" (năm 2009); "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến chống Mỹ" (năm 2010); "Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến" (năm 2011); "Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ" (năm 2015); "Vùng đất Nam Bộ - quá trình hình thành và phát triển" (năm 2017); "Khảo cổ học Nam Bộ thời tiền sử, sơ sử" (năm 2019); "Vùng đất Nam Bộ" - 10 tập (năm 2020); "Gia Định - Sài Gòn - TP HCM dặm dài lịch sử 1698-2020" (năm 2023); “Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ” (2024).

Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu được thành lập năm 2002 dựa trên tâm nguyện của cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu. Giải thưởng được trao tặng thường niên dành cho các công trình nghiên cứu về lịch sử và lịch sử tư tưởng ở khu vực Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ và TP HCM.

Trong lịch sử giải thưởng, "Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ" là công trình nghiên cứu đầu tiên về lịch sử tư tưởng được Ủy ban Giải thưởng vinh danh.


