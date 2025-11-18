Trao giải thưởng Romesh Chandra cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam) vì những cống hiến to lớn của bà cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Đại diện Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ trao giải Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pallab Sengupta, Bí thư Hội đồng Quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, Ủy viên Đoàn Chủ tịch AIPSO nhấn mạnh bà Nguyễn Thị Bình là một trong những nhân vật truyền cảm hứng nhất trong phong trào toàn cầu vì hòa bình, độc lập và công bằng xã hội. Tên tuổi của bà đã tỏa sáng rực rỡ trong lịch sử đấu tranh anh hùng của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình cũng là một nhà đàm phán chính của Chính phủ Cách mạng Lâm thời tại Hội nghị Hòa bình Paris. Bà đã thể hiện lòng dũng cảm và phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam trước thế giới, lên tiếng không chỉ cho khát vọng của nhân dân Việt Nam mà còn cho tất cả những người đã đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và vì hòa bình.

"Hôm nay, AIPSO vinh dự được vinh danh bà Nguyễn Thị Bình vì những cống hiến to lớn cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế. Thay mặt AIPSO và nhân dân yêu chuộng hòa bình Ấn Độ, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới bà Nguyễn Thị Bình, một người con ưu tú của Việt Nam, một biểu tượng toàn cầu của hòa bình và nhân phẩm. Tại đây, chúng ta cũng kỷ niệm tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Ấn Độ và Việt Nam, được hun đúc từ những cuộc đấu tranh chung và được củng cố bởi sự tôn trọng lẫn nhau"- ông Pallab Sengupta nhấn mạnh.

Bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới AIPSO, bà Nguyễn Thị Bình cho rằng đây không chỉ là sự ghi nhận của AIPSO dành cho cá nhân bà, mà còn là sự đánh giá và tôn vinh đối với những nỗ lực chung của những người làm công tác đối ngoại nhân dân của Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

"Tôi rất vinh dự và xúc động khi được nhận Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra, giải thưởng mang tên người chiến sĩ hòa bình kiệt xuất của thế giới, người đã cống hiến cuộc đời mình cho phong trào hòa bình quốc tế, chống chiến tranh, thúc đẩy công lý và vun đắp tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc. Tôi trân trọng cảm ơn các bạn, những người đồng chí đã luôn đồng hành, sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc"- bà Nguyễn Thị Bình nói.

Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh ngày 26-5-1927. Bà nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam, nguyên Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Bà đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết và Huân chương Tự do hạng Nhất của Lào.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao ở Hà Nội tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng bà Nguyễn Thị Bình danh hiệu "Anh hùng Lao động"

Đại diện Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ trao giải Romesh Chandra cho ông Uông Chu Lưu. Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 18-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và AIPSO đã phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Trần Đắc Lợi, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam) vì những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Cảm ơn sự tin tưởng và ghi nhận của AIPSO, ông Uông Chu Lưu cho rằng việc được nhận Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra không chỉ là niềm vinh dự và nguồn động viên to lớn đối với cá nhân ông, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm mà mỗi người phải gánh vác trong thời đại hiện nay, khi hòa bình đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ chiến tranh, xung đột, bất bình đẳng và bạo lực.

Ông Uông Chu Lưu cũng khẳng định rằng thời gian tới, Ủy ban Hòa bình Việt Nam sẽ kiên định thực hiện sứ mệnh của mình. Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng một thế giới văn minh, công bằng và phát triển bền vững.

Giải thưởng Romesh Chandra do AIPSO sáng lập, mang tên Romesh Chandra, Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình thế giới, một biểu tượng sáng ngời của phong trào hòa bình quốc tế, cũng là người bạn của nhân dân Việt Nam. Giải thưởng vinh danh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy hòa bình, củng cố đoàn kết quốc tế...