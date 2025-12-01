HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Trao Huân chương Vàng Quốc gia của nước CHDCND Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vinh dự và xúc động được nhận Huân chương Vàng Quốc gia - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em.

Trưa 1-12, tại thủ đô Vientiane của Lào, thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia.

Trao Huân chương Vàng Quốc gia cho Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lào - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Đây là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn góp phần quan trọng việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Dự buổi lễ có: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân; Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ vinh dự và xúc động được nhận Huân chương Vàng Quốc gia - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em. Đây là niềm tự hào lớn đối với cá nhân Tổng Bí thư cũng là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, mối quan hệ đã trở thành biểu tượng mẫu mực, trường tồn với thời gian về tình đồng chí, tình anh em.

Tổng Bí thư bày tỏ sự biết ơn và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu - những người đã trực tiếp ươm mầm, gây dựng và đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc bằng trái tim chân thành và trí tuệ sáng suốt, với khát vọng phát triển thịnh vượng, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, để hôm nay chúng ta luôn tự hào về tình đoàn kết và hữu nghị thủy chung, vĩnh cửu Việt - Lào.

Trao Huân chương Vàng Quốc gia cho Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lào - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Trao Huân chương Vàng Quốc gia cho Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lào - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần đoàn kết ấy đã trở thành sức mạnh to lớn đưa tới thắng lợi vẻ vang và nền hòa bình, độc lập của chúng ta hôm nay và sẽ tiếp tục dẫn lối để hai nước, hai dân tộc Việt - Lào mãi đồng hành, chung chí hướng và vận mệnh, đúng như câu tục ngữ của các bạn "Đoàn kết là sức mạnh."

Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nỗ lực hết mình, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào vun đắp mối quan hệ "thủy chung son sắt" Việt - Lào ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(NLĐO) - Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào bằng việc bổ sung nội hàm mới, khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại thủ đô Vientiane của Lào

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Việt Nam - Lào Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Lào Quốc khánh Lào
