Trào lưu "sinh con trong bồn nước": Phải hiểu đúng, tránh tác hại khó lường

Gần đây, trào lưu sinh con thuận tự nhiên bằng phương pháp sinh dưới nước đang xuất hiện trở lại và được nhiều bà mẹ truyền tai nhau như một cách giúp giảm đau, mang lại trải nghiệm sinh nở nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, theo ThS-BS Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV, cho rằng sinh con trong bồn nước cần được hiểu đúng và áp dụng đúng cách.

Sinh con trong bồn nước không như nhiều người vẫn nghĩ. Đây là ngâm nước trong giai đoạn chuyển dạ. Việc này giúp giãn cơ, thư giãn, giảm đau và giảm căng thẳng, từ đó hỗ trợ quá trình chuyển dạ diễn ra nhẹ nhàng hơn

"Đây không phải là sinh con trong nước, mà là ngâm nước trong giai đoạn chuyển dạ. Việc ngâm nước giúp giãn cơ, thư giãn, giảm đau và giảm căng thẳng, từ đó hỗ trợ quá trình chuyển dạ diễn ra nhẹ nhàng hơn" - BS Sơn giải thích

BS Sơn cho biết khi bước vào giai đoạn sinh, sản phụ vẫn được đưa ra bàn sinh và theo dõi theo quy trình y khoa chuẩn.

Đối với phương pháp sinh con trong bồn nước, theo BS Sơ, đã được áp dụng tại nhiều quốc gia phát triển như Đức, Singapore và cho thấy hiệu quả rõ rệt khi được thực hiện trong môi trường y tế kiểm soát chặt chẽ, với đầy đủ trang thiết bị, nguồn nước đạt chuẩn và đội ngũ chuyên môn theo dõi liên tục. Ngược lại, việc sinh tại nhà hoặc ngâm nước không được kiểm soát có thể dẫn đến những nguy cơ nghiêm trọng như ngạt nước, nhiễm trùng, rối loạn thân nhiệt và các biến chứng không thể xử trí kịp thời.

Tại bệnh viện, mọi ca sinh đều được xây dựng kế hoạch từ trước, bao gồm đánh giá nguy cơ, chuẩn bị phương án xử trí và sự phối hợp của đội ngũ đa chuyên khoa cùng hệ thống hồi sức, sơ sinh hiện đại. "Sinh tự nhiên là mong muốn chính đáng của nhiều phụ nữ, nhưng đó phải là sinh tự nhiên có kiểm soát, dưới sự theo dõi và hỗ trợ đầy đủ của đội ngũ y tế, nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho cả mẹ và bé" - BS Sơn nhấn mạnh.

BS Sơn cho biết thêm theo các nghiên cứu gần đây, tỉ suất sinh tại TP HCM và trên cả nước đang chậm lại. Phụ nữ hiện đại có xu hướng sinh con muộn hơn, trong khi mỗi gia đình thường chỉ sinh một đến hai con. Cùng với sự cải thiện về điều kiện kinh tế, các gia đình ngày càng đầu tư nhiều hơn cho hành trình mang thai và sinh nở.

Thực tế này kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ thai sản. Trong đó, yếu tố an toàn vẫn là nền tảng, song chất lượng dịch vụ và sự cá nhân hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn nơi sinh.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cả bệnh viện công và tư đều có những chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều bệnh viện công cải thiện chất lượng dịch vụ, trong khi khối tư nhân xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở chuyên sâu về sản khoa.

Mới đây Bệnh viện FV cũng chạm cột mốc 10.000 "Em bé FV" đánh dấu bệnh viện chính thức đổi tên Khoa Sản FV thành Khoa Sản FV Thomson, thể hiện sự hợp tác sâu rộng với Tập đoàn Y tế Thomson – hệ thống chăm sóc sức khỏe mẹ và bé hàng đầu châu Á. Theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon, bệnh viện đã cử đội ngũ sang Thomson Singapore để học hỏi mô hình vận hành, các phương pháp sinh hiện đại và quy trình chăm sóc sản phụ trước, trong và sau sinh. Mục tiêu là xây dựng mô hình thai sản toàn diện, hiện đại, an toàn chuẩn quốc tế, đồng thời chú trọng sức khỏe tinh thần và trải nghiệm của từng gia đình.





