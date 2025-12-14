Trào lưu "sinh con trong bồn nước": Phải hiểu đúng, tránh tác hại khó lường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Trào lưu "sinh con trong bồn nước": Phải hiểu đúng, tránh tác hại khó lường

Hải Yến

(NLĐO) - Sinh con thuận tự nhiên bằng phương pháp "sinh dưới nước" đang được nhiều thai phụ quan tâm nhưng điều này chưa được hiểu đúng theo khoa học.

Gần đây, trào lưu sinh con thuận tự nhiên bằng phương pháp sinh dưới nước đang xuất hiện trở lại và được nhiều bà mẹ truyền tai nhau như một cách giúp giảm đau, mang lại trải nghiệm sinh nở nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, theo ThS-BS Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV, cho rằng sinh con trong bồn nước cần được hiểu đúng và áp dụng đúng cách.

img
img

Sinh con trong bồn nước không như nhiều người vẫn nghĩ. Đây là ngâm nước trong giai đoạn chuyển dạ. Việc này giúp giãn cơ, thư giãn, giảm đau và giảm căng thẳng, từ đó hỗ trợ quá trình chuyển dạ diễn ra nhẹ nhàng hơn

"Đây không phải là sinh con trong nước, mà là ngâm nước trong giai đoạn chuyển dạ. Việc ngâm nước giúp giãn cơ, thư giãn, giảm đau và giảm căng thẳng, từ đó hỗ trợ quá trình chuyển dạ diễn ra nhẹ nhàng hơn" - BS Sơn giải thích

BS Sơn cho biết khi bước vào giai đoạn sinh, sản phụ vẫn được đưa ra bàn sinh và theo dõi theo quy trình y khoa chuẩn.

Đối với phương pháp sinh con trong bồn nước, theo BS Sơ, đã được áp dụng tại nhiều quốc gia phát triển như Đức, Singapore và cho thấy hiệu quả rõ rệt khi được thực hiện trong môi trường y tế kiểm soát chặt chẽ, với đầy đủ trang thiết bị, nguồn nước đạt chuẩn và đội ngũ chuyên môn theo dõi liên tục. Ngược lại, việc sinh tại nhà hoặc ngâm nước không được kiểm soát có thể dẫn đến những nguy cơ nghiêm trọng như ngạt nước, nhiễm trùng, rối loạn thân nhiệt và các biến chứng không thể xử trí kịp thời.

Tại bệnh viện, mọi ca sinh đều được xây dựng kế hoạch từ trước, bao gồm đánh giá nguy cơ, chuẩn bị phương án xử trí và sự phối hợp của đội ngũ đa chuyên khoa cùng hệ thống hồi sức, sơ sinh hiện đại. "Sinh tự nhiên là mong muốn chính đáng của nhiều phụ nữ, nhưng đó phải là sinh tự nhiên có kiểm soát, dưới sự theo dõi và hỗ trợ đầy đủ của đội ngũ y tế, nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho cả mẹ và bé" - BS Sơn nhấn mạnh.

BS Sơn cho biết thêm theo các nghiên cứu gần đây, tỉ suất sinh tại TP HCM và trên cả nước đang chậm lại. Phụ nữ hiện đại có xu hướng sinh con muộn hơn, trong khi mỗi gia đình thường chỉ sinh một đến hai con. Cùng với sự cải thiện về điều kiện kinh tế, các gia đình ngày càng đầu tư nhiều hơn cho hành trình mang thai và sinh nở.

Thực tế này kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ thai sản. Trong đó, yếu tố an toàn vẫn là nền tảng, song chất lượng dịch vụ và sự cá nhân hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn nơi sinh.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cả bệnh viện công và tư đều có những chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều bệnh viện công cải thiện chất lượng dịch vụ, trong khi khối tư nhân xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở chuyên sâu về sản khoa.

Mới đây Bệnh viện FV cũng chạm cột mốc 10.000 "Em bé FV" đánh dấu bệnh viện chính thức đổi tên Khoa Sản FV thành Khoa Sản FV Thomson, thể hiện sự hợp tác sâu rộng với Tập đoàn Y tế Thomson – hệ thống chăm sóc sức khỏe mẹ và bé hàng đầu châu Á.

Theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon, bệnh viện đã cử đội ngũ sang Thomson Singapore để học hỏi mô hình vận hành, các phương pháp sinh hiện đại và quy trình chăm sóc sản phụ trước, trong và sau sinh. Mục tiêu là xây dựng mô hình thai sản toàn diện, hiện đại, an toàn chuẩn quốc tế, đồng thời chú trọng sức khỏe tinh thần và trải nghiệm của từng gia đình.


Tin liên quan

Cảnh báo nguy hiểm "sinh con thuận tự nhiên"

Cảnh báo nguy hiểm "sinh con thuận tự nhiên"

Nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con khi sinh tại nhà sẽ xảy ra nếu sản phụ bị rau tiền đạo, thai ngôi mông, sa dây rốn, tim thai yếu

Cấp cứu một sản phụ suýt nguy vì sinh con "thuận tự nhiên"

(NLĐO) - Các bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ cố gắng thuyết phục sản phụ V. H. chấp nhận những can thiệp y tế cần thiết để bảo đảm an toàn hậu sản.

Khước từ biện pháp y tế, sản phụ quyết sinh con "thuận tự nhiên"

(NLĐO) – Dù phải cấp cứu sau khi tự sinh con bằng phương pháp "thuận tự nhiên", sản phụ vẫn quyết không cho bệnh viện can thiệp y tế, thậm chí không cho tiêm vắc xin hay đội mũ giữ ấm cho trẻ.

thai phụ sinh con thuận tự nhiên chuyển dạ thuận tự nhiên sinh trong bồn nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo