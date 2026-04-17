Trao Nghị quyết phê chuẩn Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

Sáng 17-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tặng hoa chúc mừng bà Lương Thị Hoa và ông Bùi Văn Dũng. Ảnh: Minh Hiếu



Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI tỉnh Thanh Hóa cho bà Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên; Nghị quyết về việc phê chuẩn ĐBQH hoạt động chuyên trách cho ông Bùi Văn Dũng, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa chúc mừng, ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa, góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đòi hỏi sự chủ động, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm rất lớn.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XVI diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước và đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Từ đó, yêu cầu đặt ra đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Quốc hội với cử tri và nhân dân.

Bà Lương Thị Hoa, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, phát biểu nhận nhiệm vụ



Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái tin tưởng rằng với kinh nghiệm đã được tích lũy, hai ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hoa khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh trung thực, kịp thời tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.