HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Trao tận tay 200 suất ăn nghĩa tình đến người lao động

Thanh Nga

(NLĐO)- Phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa được trao đến người lao động đúng dịp Quốc tế Lao động và hưởng ứng Tháng Công nhân

Sáng 1-5, Công đoàn phường Gia Định, TPHCM đã thực hiện mô hình "Gia Định nghĩa tình – Công đoàn kết nối" để chăm lo cho công nhân lao động trên địa bàn.

Cán bộ Công đoàn phường Gia Định tặng suất ăn miễn phí cho người lao động

Theo đó, Công đoàn phường đã trao tặng 200 suất ăn miễn phí cho công nhân và người lao động, trong đó có lao động tự do làm việc trong những ngày nghỉ lễ. Mỗi suất ăn gồm món ăn chay, nước uống và trái cây tráng miệng được các cán bộ Công đoàn trao tận tay từng người lao động đã mang lại niềm vui và chăm lo thiết thực cho họ trong dịp lễ.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026.

Kinh phí thực hiện chương trình do Công đoàn phường vận động, đặc biệt hoạt động thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và các lực lượng phối hợp, qua đó lan tỏa nghĩa tình tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động của phường.

Tin liên quan

Những bữa cơm nghĩa tình

Những bữa cơm tất niên góp phần gắn kết người lao động với doanh nghiệp, chủ nhà trọ và cộng đồng

Bữa cơm nghĩa tình đầu năm cho những người xa quê

Chiều 23- 1 (mùng 2 Tết), bữa cơm ấm áp đầu xuân dành cho công nhân đón Tết xa quê được tổ chức tại xóm trọ ở quận Gò Vấp. Nhiều trẻ em vui mừng khi nhận được bao lì xì đầu tiên của năm.

Bữa cơm nghĩa tình

Bữa cơm không chỉ đơn thuần là dịp sum vầy, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, sẻ chia.

lao động tự do "Tháng Công nhân" Công đoàn người lao động phường Gia Định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo