Trao tận tay 200 suất ăn nghĩa tình đến người lao động

Sáng 1-5, Công đoàn phường Gia Định, TPHCM đã thực hiện mô hình "Gia Định nghĩa tình – Công đoàn kết nối" để chăm lo cho công nhân lao động trên địa bàn.

Cán bộ Công đoàn phường Gia Định tặng suất ăn miễn phí cho người lao động

Theo đó, Công đoàn phường đã trao tặng 200 suất ăn miễn phí cho công nhân và người lao động, trong đó có lao động tự do làm việc trong những ngày nghỉ lễ. Mỗi suất ăn gồm món ăn chay, nước uống và trái cây tráng miệng được các cán bộ Công đoàn trao tận tay từng người lao động đã mang lại niềm vui và chăm lo thiết thực cho họ trong dịp lễ.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5) và hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026.

Kinh phí thực hiện chương trình do Công đoàn phường vận động, đặc biệt hoạt động thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và các lực lượng phối hợp, qua đó lan tỏa nghĩa tình tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động của phường.