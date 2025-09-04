HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Bữa cơm nghĩa tình

Bài và ảnh: Hà Thanh

Bữa cơm không chỉ đơn thuần là dịp sum vầy, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, sẻ chia.

Hòa cùng không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), Công đoàn cơ sở chợ phường Diên Hồng (TP HCM) đã phối hợp với Ban Quản lý chợ và Hội Liên hiệp Phụ nữ chợ tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn - Mừng ngày Độc lập".

Bữa cơm không chỉ đơn thuần là dịp sum vầy, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, sẻ chia. Trong không gian mộc mạc nhưng tràn đầy nghĩa tình, các tiểu thương và người lao động cùng nhau ngồi lại, thưởng thức những món ăn quen thuộc, ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc và kể cho nhau nghe về những đổi thay của quê hương, đất nước trên chặng đường phát triển.

Bữa cơm nghĩa tình - Ảnh 1.

Bữa cơm Công đoàn không chỉ đơn thuần là dịp sum vầy, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, sẻ chia

Chương trình đã tạo nên một điểm nhấn đẹp trong dịp lễ trọng đại của dân tộc, góp phần gắn kết đội ngũ tiểu thương và người lao động tại chợ. Qua bữa cơm giản dị, mỗi người thêm yêu quý, trân trọng công việc mưu sinh hằng ngày, đồng thời khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Hoạt động này cũng khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn, qua đó củng cố niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong hành trình xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

Với phương châm "Chăm lo hôm nay - Niềm tin ngày mai", bữa cơm Công đoàn tại chợ phường Diên Hồng đã trở thành cầu nối gắn kết các thế hệ, tạo động lực để người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống và thêm tin tưởng vào một tương lai tươi sáng.

Đây cũng là thông điệp nhân văn mà Công đoàn cơ sở phường Diên Hồng muốn gửi gắm: Dù ở bất cứ nơi đâu, người lao động cũng luôn được đồng hành, sẻ chia và chăm lo bằng cả tấm lòng.

Bữa cơm Công đoàn - bữa cơm nghĩa tình, nuôi dưỡng niềm tin, lan tỏa tình yêu nước và khát vọng phát triển


