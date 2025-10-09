HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Trao thưởng cho Ban chuyên án QT925.3 xuất sắc phá vụ 500 kg ma túy ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - 7 giờ đấu trí giữa rừng biên giới Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng khống chế 2 nghi phạm người Lào, thu giữ nửa tấn ma túy trong chuyên án xuyên quốc gia.

Bắt 500kg ma túy ở biên giới Quảng Trị sau 7 giờ mật phục - Ảnh 1.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP, trao thưởng cho các tập thể

Ngày 9-10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án QT925.3 - triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, qua nắm bắt tình hình, đơn vị phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam nên xác lập chuyên án đấu tranh. Sau 7 giờ mật phục liên tục (từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 5-10) tại xã Dân Hóa, lực lượng Phòng Nghiệp vụ BĐBP Quảng Trị chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bắt giữ 2 đối tượng người Lào là Sổm Xai Sẻng Sụ Văn (37 tuổi) và Sỏm Xay Xu Li Xộc (36 tuổi).

Tang vật thu giữ gồm 500 kg ma túy các loại và hai xe ô tô. Toàn bộ quá trình đấu tranh, truy bắt được đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia.

Bắt 500kg ma túy ở biên giới Quảng Trị sau 7 giờ mật phục - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong khen thưởng các tập thể

Bắt 500kg ma túy ở biên giới Quảng Trị sau 7 giờ mật phục - Ảnh 3.

Hiện trường vụ bắt 500 kg ma tuý ở Quảng Trị

Ghi nhận chiến công này, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng thưởng 85 triệu đồng; Bộ Tư lệnh BĐBP thưởng 50 triệu đồng cho Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. UBND tỉnh Quảng Trị thưởng đột xuất 35 triệu đồng và tặng bằng khen cho hai tập thể, 12 cá nhân thuộc BĐBP tỉnh.

VIDEO: Bắt vụ vận chuyển 500 kg ma tuý ở Quảng Trị

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các lực lượng phối hợp trong việc triệt phá thành công chuyên án. Ông đề nghị đơn vị tiếp tục siết chặt công tác nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt với các lực lượng chức năng để ngăn chặn từ xa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - đánh giá cao tinh thần quyết tâm của lực lượng Quảng Trị và yêu cầu các đơn vị bám sát chiến lược quốc gia về phòng, chống ma túy, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giúp dân phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh biên giới.

Quảng Trị Bộ đội biên phòng ma tuý khen thưởng trao thưởng Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng 500kg ma tuý ma tuý xuyên quốc gia
