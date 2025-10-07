Mở rộng điều tra vụ vận chuyển 500 kg ma túy ở Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Mở rộng điều tra vụ vận chuyển 500 kg ma túy ở Quảng Trị

Hoàng Phúc - Đức Nghĩa

Các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở, kết hợp nhiều thủ đoạn ngụy trang tinh vi

 Theo đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy qua tuyến biên giới Việt - Lào ngày càng phức tạp. Các đối tượng lợi dụng địa hình hiểm trở, kết hợp nhiều thủ đoạn ngụy trang tinh vi. Ông nhấn mạnh khối lượng ma túy thu giữ trong chuyên án lần này là cực lớn, cho thấy tội phạm đang có xu hướng liên kết xuyên quốc gia và ngày càng manh động hơn.

"Nhưng dù chúng có thay đổi cách thức thế nào, lực lượng biên phòng vẫn kiên quyết chặn đứng ngay từ biên giới. Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, vì sự bình yên của nhân dân" - đại tá Bình khẳng định. Ông cho biết thêm nếu không bị phát hiện, 500 kg ma túy này có thể gây ra hệ lụy khôn lường. "Chúng tôi coi việc ngăn chặn ngay từ biên giới là một tấm lá chắn thép để bảo vệ thế hệ trẻ" - ông chia sẻ.

Trước đó, vào 16 giờ ngày 5-10, chuyên án QT 925.3 chính thức được kích hoạt sau nhiều ngày các trinh sát mật phục trong điều kiện gian khổ. Tại khu vực gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị), lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp cùng hải quan, công an bất ngờ ập vào khống chế một xe đầu kéo mang biển số Lào.

Lực lượng chức năng phát hiện 500 kg ma túy tổng hợp, chủ yếu là methamphetamine, được ngụy trang tinh vi trong các bao tải lớn. Hai đối tượng người Lào trên xe đã bị bắt giữ. Lời khai ban đầu cho biết họ được một đường dây xuyên quốc gia thuê vận chuyển số ma túy "khủng" này vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. BĐBP tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng của Lào để mở rộng điều tra.

Đây là chuyên án ma túy lớn nhất do BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì đánh án thành công từ đầu năm đến nay. Theo thống kê, từ đầu năm 2025, lực lượng đã xử lý hơn 850 vụ việc, thu giữ khoảng 900 kg ma túy các loại. Đáng chú ý, ngày 15-8, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phối hợp triệt phá một đường dây tại Đà Nẵng, bắt giữ 2 đối tượng cùng 295,5 kg ma túy các loại, 2 ô tô, 1 khẩu súng AK, 1 súng tự chế và 7 viên đạn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo