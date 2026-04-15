Trẻ mầm non nghi bị cô giáo “tác động” vào đầu: "Chưa có dấu hiệu bạo hành"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trẻ mầm non nghi bị cô giáo “tác động” vào đầu: "Chưa có dấu hiệu bạo hành"

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Theo tường trình của cô giáo, do thấy cháu bé mất tập trung, cô đã đi tới "ôm hai bên đầu và lắc nhẹ kèm lời nhắc nhở"

Clip ghi lại sự việc

Sáng 15-4, UBND phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan nhằm đánh giá toàn diện vụ việc xuất phát từ đoạn clip dài 57 giây, ghi lại hình ảnh bé trai 4 tuổi tại Trường Mầm non Bắc Hà bị cô giáo có hành vi "tác động" vào đầu. 

Cơ quan chức năng xác định vụ việc chưa có dấu hiệu bạo hành. Tuy nhiên, việc cô giáo có những hành động như vậy cần được chấn chỉnh, xử lý phù hợp.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen yêu cầu nhà trường tăng cường giám sát hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, kịp thời chấn chỉnh tồn tại để không tái diễn sự việc tương tự.

Theo tường trình của cô giáo P.T.T.N., sự việc xảy ra trong giờ hoạt động "rung chuông vàng" vào chiều 13-4. Lúc này, do thấy bé T.G.B mất tập trung, cô đã đi tới "ôm hai bên đầu trẻ và lắc nhẹ kèm lời nhắc nhở".

Cô N. cho rằng hành vi trên là chưa đúng chuẩn mực sư phạm. Theo cô, có những điều kiện chủ quan tác động như vào thời điểm đó, cô đang trong quá trình điều trị bệnh, không thể nói to nên đã xử lý tình huống chưa phù hợp, song không có ý gây tổn thương hay bạo hành trẻ.

Cô N. đã gửi lời xin lỗi tới gia đình học sinh và cam kết rút kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trẻ mầm non nghi bị cô giáo “tác động” vào đầu: "Chưa có dấu hiệu bạo hành" - Ảnh 1.

Hình ảnh sự việc được cắt từ clip

Tại buổi làm việc, gia đình B. cho biết sức khỏe và tâm lý cháu bé hiện ổn định, không bị ảnh hưởng. Phụ huynh đã nhận lời xin lỗi từ giáo viên và nhà trường, đồng thời mong muốn sự việc được xem xét khách quan, tránh gây áp lực không cần thiết.

Theo đại diện Công an phường Thành Sen, vụ việc chưa có dấu hiệu vi phạm hình sự, song cần được nhắc nhở, xử lý phù hợp. 

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Mầm non Bắc Hà nhấn mạnh nhà trường cam kết tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương nhằm đảm bảo môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào tối 13-4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 57 giây ghi lại hình ảnh một bé trai đang ngồi trong lớp học thì bị một cô giáo đi tới, có những hành vi nghi "tác động" vào đầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo