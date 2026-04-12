Trên 90.000 lượt khách tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2026

Diễn ra từ ngày 9 đến 12-4 tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề "Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam" đã chính thức bế mạc.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc VITM 2026

Hội chợ Du lịch Quốc tế 2026 thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến và doanh nghiệp du lịch của 31 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 600 doanh nghiệp có gian hàng tại Hội chợ.

Phát biểu bế mạc chiều 12-4, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải cho biết, điểm nhấn của VITM 2026 là chương trình kết nối giao thương B2B với gần 500 đơn vị mua sản phẩm du lịch, trong đó có 125 công ty lữ hành quốc tế và hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam. Hội chợ ghi nhận hơn 25.000 cuộc hẹn hợp tác, tạo nền tảng mở rộng thị trường và kết nối chuỗi cung ứng du lịch.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình và Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan trao tặng kỷ niệm chương và chứng nhận cho các đơn vị tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM 2026

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, con số 90.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm tại VITM 2026 cho thấy các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nghiêm túc thực hiện hai định hướng chiến lược phát triển đất nước của Đảng là chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, nhằm tạo ra những giá trị mới cho ngành du lịch, đưa chuyển đổi số và tăng trưởng xanh trở thành động lực quan trọng trong phát triển du lịch Việt Nam.

Đáng chú ý, trong 4 ngày diễn ra VITM 2026 còn có trên 35 triệu lượt truy cập, tương tác về Hội chợ trên nền tảng TikTok, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông. Kết quả khảo sát nhanh các đơn vị tham gia Hội chợ cho thấy, doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỉ đồng; 95% các doanh nghiệp đạt mục tiêu, trong đó 8,2% vượt mục tiêu mong đợi; trên 92% hài lòng với các hoạt động tại Hội chợ.

Trong khuôn khổ sự kiện, 18 hội nghị, hội thảo, họp báo và hoạt động xúc tiến đã diễn ra, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với khách hàng. Điểm nhấn của các sự kiện chuyên ngành tại VITM 2026 là Tọa đàm "Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững" do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

Tọa đàm thu hút sự quan tâm của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế, lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan quản lý điểm đến… nhằm trao đổi về kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong chuyển đổi số và ứng dụng AI, hiện thực hóa các sáng kiến, mở rộng thị trường du lịch, phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của chuyển đổi số và AI tại Việt Nam.

Dịp này, Ban tổ chức đã vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp du lịch và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu năm 2025, trao tặng Cúp, Bằng khen ở 19 hạng mục với 221 giải thưởng, gồm 141 tập thể và 80 cá nhân.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương và chứng nhận cho các gian hàng quy mô nhất, các gian hàng thiết kế ấn tượng nhất, các gian hàng tổ chức các hoạt động hấp dẫn, thu hút khách tham quan nhất…