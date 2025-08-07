HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Trend "Đóng viện phí cho người lạ" lan tỏa hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội

Hồng Đào

(NLĐO)- Trong bối cảnh mạng xã hội với những chiêu trò câu view, hành động nhân văn của TikToker Lương Đỗ được nhiều người hưởng ứng và "đu trend"

Trong vô vàn trào lưu ngập tràn trên TikTok, những video "trend" mới đây đang lặng lẽ lan tỏa cảm xúc tích cực trong cộng đồng mạng. Trend "Đóng viện phí cho người lạ" của TikToker Lương Đỗ là một trong những trend nổi bật tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ với hàng ngàn người hưởng ứng. Anh đã thực hiện với những đoạn clip giản dị nhưng đầy tính nhân văn tại này Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM).

Trong đoạn clip đầu tiên được chia sẻ, có thể thấy nam Tiktoker này đã đến Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện và lắng nghe câu chuyện của một gia đình có con nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Được biết, tổng chi phí điều trị cho bé lên đến khoảng 100 triệu đồng, sau khi trừ BHYT, gia đình vẫn còn phải đóng 11 triệu đồng, trong đó có 4 triệu đồng chưa thể xoay xở. Biết được điều này, Lương Đỗ đã hỗ trợ phần còn lại cho bé.

Trend "Đóng viện phí cho người lạ" lan tỏa hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội- Ảnh 1.

Trend "Đóng viện phí cho người lạ" lan tỏa hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội- Ảnh 2.

Trend "Đóng viện phí cho người lạ" lan tỏa hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội- Ảnh 3.

Clip: Tiktoker Lương Đỗ

Sau video đầu tiên nhận được nhiều phản hồi tích cực, anh Lương Đỗ quay lại bệnh viện lần hai. Lần này, người được anh giúp là một em nhỏ đang điều trị viêm não với tổng chi phí điều trị hơn 60 triệu đồng.

Trend "Đóng viện phí cho người lạ" lan tỏa hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội- Ảnh 4.

Clip: Tiktoker Lương Đỗ

Hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn, người mẹ kiệt quệ sau thời gian dài lo viện phí. Anh Lương Đỗ đóng góp 3 triệu đồng, con số có thể không lớn với nhiều người nhưng lại là nguồn động viên tinh thần to lớn với người mẹ trong thời khắc khốn cùng. Người mẹ đã bật khóc khi nhận được món quà bất ngờ.

Hai đoạn clip trên không chỉ nhận được hàng trăm ngà lượt thích mà còn thu về hàng nghìn bình luận tích cực từ cư dân mạng: "Mạng xã hội cần nhiều hơn những nội dung như thế này. Thật sự cảm động!."

"Số tiền này có thể là nhiều cũng có thể là ít với tùy mỗi người nhưng hành động của bạn chắc chắn đã mang đến một phép mầu đối với các em nhỏ cùng gia đình. Cảm ơn bạn vì đã lan tỏa điều tốt đẹp."

"Trend này phải lên xu hướng TikTok ngay lập tức!"

Trend "Đóng viện phí cho người lạ" lan tỏa hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội- Ảnh 5.

Tiktoker Lương Đỗ

Trong bối cảnh mạng xã hội thường bị "bóp méo" bởi những chiêu trò câu view, những hành động như của TikToker Lương Đỗ mang lại niềm tin và hy vọng. "Đóng viện phí cho người lạ" không chỉ là một trend nhất thời mà hoàn toàn có thể trở thành một lối sống nhân ái, nơi người trẻ dùng sức ảnh hưởng của mình để làm điều tử tế, âm thầm mà đầy ý nghĩa.

Diễn viên Long Chun kêu gọi mọi người "đu trend"

Hưởng ứng trend này, diễn viên Long Chun dùng tiền công đi diễn trong một tháng (8,4 triệu đồng )để "đu trend". "Các bạn ơi hãy lan tỏa trend này, mình đang đợi video của các bạn!"- nam diễn viên kêu gọi.

Cùng với diễn viên Long Chun, rất nhiều bạn trẻ đã "khoe" những phiếu thu tiền của các bệnh viện. Có bạn nói: "Mình nhận ra mình đã "đu trend" này được 3 năm rồi !".

Lương Đỗ (sinh năm 1996) là một TikToker nổi bật với nội dung về skincare dành cho nam giới. Với phong cách gần gũi, kiến thức vững vàng và ngoại hình sáng, Lương Đỗ nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ những chia sẻ thực tế, dễ hiểu về chăm sóc da, đồng thời truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng trẻ.


