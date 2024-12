Trèo thang thay bóng điện, người đàn ông ngã nguy kịch

Người đàn ông 45 tuổi (ở Vĩnh Phúc) trèo thang cao 3 m lắp bóng đèn nhưng không may bị ngã đập đầu xuống nền cứng. Sau khi đứng dậy, anh thấy người bình thường nên không đi khám. Đến tối cùng ngày, ý thức bệnh nhân chậm chạp, khó tiếp xúc nên được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại thời điểm được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê.

Kết quả chụp sọ não phát hiện chảy máu ngoài màng cứng thái dương trái. Bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ trong nội sọ.

Sau mổ người bệnh vẫn hôn mê sâu, thở máy, sốt cao liên tục, không đáp ứng các thuốc hạ sốt thông thường.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng khoa Hồi sức cấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết bệnh nhân được hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não, kết hợp các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu trong lĩnh vực hồi sức.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, người bệnh được rút nội khí quản, hết sốt. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp tốt, hoạt động nhẹ nhàng và được ra viện.

Từ trường hợp này, bác sĩ Mai khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những tai nạn gây chấn thương ở vùng đầu. Những trường hợp té ngã gây máu tụ dưới màng cứng thường có các triệu chứng tăng dần như: đau đầu, nôn ói, yếu nửa người, yếu hai chi dưới, rối loạn vận động, rối loạn thị giác, thính giác, nói khó, ý thức chậm dần, lơ mơ, không tỉnh táo, phản xạ kém… Trường hợp nặng, người bệnh có thể rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong.

Nếu không may bị chấn thương do té ngã hoặc tai nạn, người dân cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được kiểm tra, chẩn đoán, can thiệp kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng, hạn chế di chứng sau điều trị.