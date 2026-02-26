Sáng 26-2, đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM do ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2026).

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho tập thể y bác sĩ tại các bệnh viện: Chấn thương Chỉnh hình, Bình Dân, Tai Mũi Họng và Nhân dân Gia Định.

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chúc mừng Sở Y tế TPHCM nhân Ngày 27-2

Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo LĐLĐ thành phố gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y – những người luôn làm việc trong môi trường áp lực cao, đối mặt nhiều rủi ro nghề nghiệp nhưng vẫn tận tâm, trách nhiệm vì sức khỏe nhân dân.

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Bình Dân

Ông Phạm Trọng Nhân ghi nhận những đóng góp thầm lặng của lực lượng y tế thành phố trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đồng thời cảm ơn ban giám đốc các đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả, qua đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động trong ngành.

Cùng ngày, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đến thăm tập thể các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, Từ Dũ và Bình Dương nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, BS.CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc bệnh viện cho biết sự hiện diện của lãnh đạo LĐLĐ TPHCM là nguồn động viên rất lớn đối với tập thể y bác sĩ. “Chỉ một người đại diện nhưng mang theo tình cảm của hàng triệu người lao động thành phố dành cho chúng tôi. Điều đó khiến chúng tôi rất ấm lòng, bởi công việc của người thầy thuốc luôn âm thầm, lặng lẽ từng ca cứu người, từng bào thai, từng trẻ sơ sinh, từng người mẹ. Sự ghi nhận của xã hội chính là niềm hạnh phúc lớn nhất và là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến” - ông Hải nói.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng quà cho tập thể c y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan đã cảm ơn các y bác sĩ hết lòng chăm sóc sức khỏe người dân trong thời gian qua, đặc biệt là sức khỏe của bà mẹ, trẻ em.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thông tin về những thành quả bệnh viện đạt được trong thời gian qua

Trước đó, ngày 25-2, đoàn công tác do ông Bùi Thanh Nhân – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM – làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đoàn công tác LĐĐLĐ TPHCM thăm, chúc mừng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Thông tin thêm về định hướng hoạt động thời gian tới, ông cho biết trong năm 2026, LĐLĐ TPHCM dự kiến thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ người lao động. Đây sẽ là đầu mối triển khai các chương trình khám, tầm soát bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên – người lao động, với kinh phí do tổ chức Công đoàn chi trả. Theo đánh giá, tỉ lệ bệnh nghề nghiệp hiện vẫn ở mức đáng lưu ý, đặc biệt trong nhóm lao động nữ và lao động trực tiếp sản xuất.

Đoàn LĐLĐ TPHCM chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Tai Mũi Họng

Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp, việc đầu tư cho công tác phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp còn hạn chế. Do đó, việc chủ động tổ chức khám, tầm soát định kỳ không chỉ giúp người lao động giảm gánh nặng chi phí mà còn góp phần phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, bảo đảm sức khỏe lâu dài.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM thăm và chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

"Thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ tăng cường phối hợp với ngành y tế trên tinh thần trao đổi hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn và nhân lực. Mục tiêu cao nhất là phục vụ đoàn viên - lao động ngày càng tốt hơn, đồng thời chung tay chăm lo, nâng cao sức khỏe người dân thành phố" - ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.