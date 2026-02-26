HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tri ân y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Tổ chức Công đoàn TPHCM ghi nhận những đóng góp thầm lặng của lực lượng y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sáng 26-2, đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM do ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2026). 

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho tập thể y bác sĩ tại các bệnh viện: Chấn thương Chỉnh hình, Bình Dân, Tai Mũi Họng và Nhân dân Gia Định.

Tri ân y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chúc mừng Sở Y tế TPHCM nhân Ngày 27-2

Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo LĐLĐ thành phố gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y – những người luôn làm việc trong môi trường áp lực cao, đối mặt nhiều rủi ro nghề nghiệp nhưng vẫn tận tâm, trách nhiệm vì sức khỏe nhân dân.

Tri ân y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Bình Dân

Ông Phạm Trọng Nhân ghi nhận những đóng góp thầm lặng của lực lượng y tế thành phố trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đồng thời cảm ơn ban giám đốc các đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả, qua đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động trong ngành.

Cùng ngày, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đến thăm tập thể các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, Từ Dũ và Bình Dương nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, BS.CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc bệnh viện cho biết sự hiện diện của lãnh đạo LĐLĐ TPHCM là nguồn động viên rất lớn đối với tập thể y bác sĩ. “Chỉ một người đại diện nhưng mang theo tình cảm của hàng triệu người lao động thành phố dành cho chúng tôi. Điều đó khiến chúng tôi rất ấm lòng, bởi công việc của người thầy thuốc luôn âm thầm, lặng lẽ từng ca cứu người, từng bào thai, từng trẻ sơ sinh, từng người mẹ.  Sự ghi nhận của xã hội chính là niềm hạnh phúc lớn nhất và là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến” - ông Hải nói.

Tri ân y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng quà cho tập thể c y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan đã cảm ơn các y bác sĩ hết lòng chăm sóc sức khỏe người dân trong thời gian qua, đặc biệt là sức khỏe của bà mẹ, trẻ em.

Tri ân y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam - Ảnh 4.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thông tin về những thành quả bệnh viện đạt được trong thời gian qua

Trước đó, ngày 25-2, đoàn công tác do ông Bùi Thanh Nhân – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM – làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tri ân y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam - Ảnh 5.

Đoàn công tác LĐĐLĐ TPHCM thăm, chúc mừng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

Thông tin thêm về định hướng hoạt động thời gian tới, ông cho biết trong năm 2026, LĐLĐ TPHCM dự kiến thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ người lao động. Đây sẽ là đầu mối triển khai các chương trình khám, tầm soát bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên – người lao động, với kinh phí do tổ chức Công đoàn chi trả. Theo đánh giá, tỉ lệ bệnh nghề nghiệp hiện vẫn ở mức đáng lưu ý, đặc biệt trong nhóm lao động nữ và lao động trực tiếp sản xuất.

Tri ân y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam - Ảnh 6.

Đoàn LĐLĐ TPHCM chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Tai Mũi Họng

Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp, việc đầu tư cho công tác phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp còn hạn chế. Do đó, việc chủ động tổ chức khám, tầm soát định kỳ không chỉ giúp người lao động giảm gánh nặng chi phí mà còn góp phần phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, bảo đảm sức khỏe lâu dài.

Tri ân y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam - Ảnh 7.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM thăm và chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

"Thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ tăng cường phối hợp với ngành y tế trên tinh thần trao đổi hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn và nhân lực. Mục tiêu cao nhất là phục vụ đoàn viên - lao động ngày càng tốt hơn, đồng thời chung tay chăm lo, nâng cao sức khỏe người dân thành phố" - ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.

Tin liên quan

LĐLĐ TP HCM chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

LĐLĐ TP HCM chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(NLĐO)- Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955- 27.2.2024), LĐLĐ TP HCM tổ chức 3 đoàn đến thăm các y bác sĩ tại 12 bệnh viện, cơ sở y tế.

Tặng 70.000 vé tham quan Đầm Sen cho các y - bác sĩ chống dịch

Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn) vừa trao tặng 70.000 vé tham quan Công viên Văn hóa Đầm Sen cho lực lượng đoàn viên, y - bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Khen thưởng y - bác sĩ có thành tích xuất sắc

Công đoàn ngành y tế Hà Tĩnh vừa trao Bằng khen đột xuất của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 gồm:

y bác sĩ tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam LĐLĐ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo