TPHCM: Dự kiến 100% người lao động trở lại làm việc vào đầu tháng 3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

TPHCM: Dự kiến 100% người lao động trở lại làm việc vào đầu tháng 3

Thanh Nga

(NLĐO)- Theo thông tin từ LĐLĐ TPHCM, khoảng 70% doanh nghiệp có lì xì cho người lao động ngay ngày đầu tiên trở lại làm việc sau Tết

LĐLĐ TPHCM vừa thông tin tình hình quan hệ lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, qua nắm tình hình tại 9 Tổ Công tác quản lý địa bàn và Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, tình hình công nhân lao động quay trở lại làm việc đảm bảo theo lịch hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đạt tỷ lệ trên 90%, dự báo đến đầu tháng 3-2026 tình hình công nhân quay lại làm việc đạt 100%.

Các doanh nghiệp có lì xì cho người lao động ngay ngày đầu tiên trở lại làm việc chiếm tỷ lệ trên 70% (cao nhất 1 triệu đồng/người và thấp nhất 50.000 đồng/người).

TPHCM: Dự kiến 100% người lao động trở lại làm việc vào đầu tháng 3 - Ảnh 1.

Người lao động tại Công ty CP Văn hóa Tân Bình hứng khởi trong ngày đầu khai trương

Cũng theo LĐLĐ Thành phố, hiện nay, đối với các doanh nghiệp đang nợ BHXH của người lao động, LĐLĐ Thành phố đã có văn bản gửi các đơn vị về tăng cường nắm tình hình công nhân lao động, kịp thời phối hợp chính quyền địa phương can thiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nợ lương, BHXH, BHYT… tránh phát sinh tranh chấp lao động.

LĐLĐ Thành phố cũng tiếp tục phối hợp các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau. Theo đó, chủ động, theo dõi, nắm sát và nắm chắc tình hình quan hệ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình chấp hành pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp; bảo đảm đoàn viên, người lao động được chi trả đầy đủ tiền lương lương tháng 2 và tháng 3/2026, tiền thưởng, đặc biệt tại các doanh nghiệp có quan hệ lao động không ổn định, hay xảy ra tranh chấp lao động…

Bên cạnh đó, nắm chắc và báo cáo tình hình công nhân lao động trở lại làm việc từ ngày 24-2 đến hết ngày 3-3; phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung nguồn cung lao động do các doanh nghiệp có đơn hàng sản xuất, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau Tết; tăng cường kết nối với các đơn vị liên quan để giới thiệu việc làm cho đoàn viên, người lao động đối với doanh nghiệp có nhu cầu.

Tin liên quan

Thêm trường hợp người sử dụng lao động được tạm dừng đóng BHXH từ ngày 1-3

Thêm trường hợp người sử dụng lao động được tạm dừng đóng BHXH từ ngày 1-3

(NLĐO) - Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là không quá 12 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị gửi cơ quan BHXH

Hơn 3,5 triệu người nhận gộp lương hưu, trợ cấp dịp Tết

(NLĐO) - Hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được nhận gộp hai tháng dịp Tết Bính Ngọ 2026, với tổng kinh phí hơn 44.700 tỉ đồng.

Đồng hành nâng cao đời sống người lao động

Sau kỳ nghỉ Tết trọn vẹn, người lao động đã trở lại làm việc với hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn

người lao động BHXH giới thiệu việc làm trở lại làm việc LĐLĐ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo