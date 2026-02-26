TPHCM: Dự kiến 100% người lao động trở lại làm việc vào đầu tháng 3

LĐLĐ TPHCM vừa thông tin tình hình quan hệ lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, qua nắm tình hình tại 9 Tổ Công tác quản lý địa bàn và Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, tình hình công nhân lao động quay trở lại làm việc đảm bảo theo lịch hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đạt tỷ lệ trên 90%, dự báo đến đầu tháng 3-2026 tình hình công nhân quay lại làm việc đạt 100%.

Các doanh nghiệp có lì xì cho người lao động ngay ngày đầu tiên trở lại làm việc chiếm tỷ lệ trên 70% (cao nhất 1 triệu đồng/người và thấp nhất 50.000 đồng/người).

Người lao động tại Công ty CP Văn hóa Tân Bình hứng khởi trong ngày đầu khai trương

Cũng theo LĐLĐ Thành phố, hiện nay, đối với các doanh nghiệp đang nợ BHXH của người lao động, LĐLĐ Thành phố đã có văn bản gửi các đơn vị về tăng cường nắm tình hình công nhân lao động, kịp thời phối hợp chính quyền địa phương can thiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nợ lương, BHXH, BHYT… tránh phát sinh tranh chấp lao động.

LĐLĐ Thành phố cũng tiếp tục phối hợp các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau. Theo đó, chủ động, theo dõi, nắm sát và nắm chắc tình hình quan hệ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình chấp hành pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp; bảo đảm đoàn viên, người lao động được chi trả đầy đủ tiền lương lương tháng 2 và tháng 3/2026, tiền thưởng, đặc biệt tại các doanh nghiệp có quan hệ lao động không ổn định, hay xảy ra tranh chấp lao động…

Bên cạnh đó, nắm chắc và báo cáo tình hình công nhân lao động trở lại làm việc từ ngày 24-2 đến hết ngày 3-3; phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung nguồn cung lao động do các doanh nghiệp có đơn hàng sản xuất, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sau Tết; tăng cường kết nối với các đơn vị liên quan để giới thiệu việc làm cho đoàn viên, người lao động đối với doanh nghiệp có nhu cầu.