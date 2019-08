Chị Nguyễn Thị Nhung kể lại giây phút con mình bị sốt, co giật trên sân vận động Thiên Trường

"Đến lúc này, con trai tôi - cháu Trần Nhật M., 4 tuổi - đã ổn định và có thể chạy nhảy cùng các bạn.

Trước khi đi và khi bắt đầu diễn ra trận đấu, cháu hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường. Thấy con khỏe, vợ chồng tôi cũng yên tâm xem bóng đá thì đến khoảng phút 70 của trận đấu, Nhật M. có biểu hiện sốt cao, lên cơn co giật.

Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, mọi người lại mải xem đá bóng nên vợ chồng tôi không biết phải cứu con như thế nào. Lúc đó, tôi chỉ biết lớn tiếng hô cứu thì chỉ ít phút sau, có 2 cảnh sát tiến lại sơ cứu cho con tôi và chuyển cháu xuống bên dưới sân...

Chắc là do đông người quá và cháu bị bất ngờ nên gia đình cũng không biết làm sao, may mắn có các anh công an hỗ trợ kịp thời... Vợ chồng tôi không hề biết việc đưa trẻ em dưới 6 tuổi vào sân vận động là sai quy định".



(Chị NGUYỄN THỊ NHUNG - ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định; mẹ cháu bé lên cơn co giật được các chiến sĩ cảnh sát cơ động sơ cứu - cho biết trên Infonet ngày 6-8).