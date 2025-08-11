CLIP: Hiện trường tai nạn.

Ngày 11-8, Công an phường Gia Định (TP HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên tai nạn trên đường Điện Biên Phủ.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Theo nhân chứng, hơn 16 giờ cùng ngày, người đàn ông lái xe máy mang biển số TP HCM chở một bé gái chạy trên đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, hướng từ vòng xoay Điện Biên Phủ về ngã tư Hàng Xanh. Lúc này bất ngờ bị một xe máy khác từ phía sau tông ngã.

Cùng lúc này, xe tải mang biển số TP HCM di chuyển cùng chiều dù thắng gấp nhưng đã tông người đàn ông đi xe máy.

Nạn nhân bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bé gái may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Công an phường Gia Định phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, trích xuất camera điều tra nguyên nhân.