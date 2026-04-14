Thời sự Chính trị

Triển khai Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII

Tuấn Minh

(NLĐO)- Theo thể lệ, giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII có mức giải thưởng cao nhất lên tới 30 triệu đồng

Ngày 14-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII (2025-2026). Bà Đỗ Thị Toán, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội nghị.

Triển khai Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII - Ảnh 1.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về thể lệ giải. Theo đó, Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII (2025-2026) do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Theo thể lệ giải, các tác phẩm tham dự phải có tính phản biện, phản ánh kịp thời, chính xác các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung tác phẩm bám sát, phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời thể hiện tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt, ban tổ chức khuyến khích các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", cùng các hoạt động chăm lo cho người nghèo.

Triển khai Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII - Ảnh 2.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu tại hội nghị

Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí; với nhiều thể loại như nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, phóng sự, điều tra, bình luận, bút ký, phim tài liệu...

Tác phẩm dự giải đăng tải trong thời gian từ ngày 1-8-2024 đến 31-7-2026. Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm, nhóm tác giả không quá 7 người. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 23-6-2025 đến hết ngày 31-7-2026 (tính theo dấu bưu điện), gửi về Ban Tổ chức Giải tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo ban tổ chức, giải thưởng cho các tác phẩm gồm: Giải Đặc biệt 30 triệu đồng, giải A 15 triệu đồng, giải B 10 triệu đồng, giải C 5 triệu đồng và giải Khuyến khích 3 triệu đồng.

Tại hội nghị, bà Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về hoạt động của MTTQ.

Triển khai Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII - Ảnh 3.

Bà Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại nghị

Để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động, tác nghiệp, đi sâu thực tiễn, qua đó xây dựng các tác phẩm có chất lượng, bà Toán đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin để các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng, tham gia giải gắn với đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đại đoàn kết toàn dân tộc.

(NLĐO) - Thủ tướng đề nghị mỗi nhà báo, người làm báo hãy luôn sẵn sàng tâm thế cống hiến, dấn thân đóng góp vì nước, vì dân.

giải báo chí Đại đoàn kết Ủy ban MTTQ Việt Nam giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” MTTQ tỉnh Thanh Hóa
