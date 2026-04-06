Triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn đến cán bộ Công đoàn cơ sở

Chiều 6-4, Tổ công tác quản lý địa bàn số 7- LĐLĐ TPHCM đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai "Ứng dụng điều hành Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh" cho cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc tổ quản lý.

Các cán bộ Công đoàn tham gia lớp tập huấn

Buổi tập huấn nhằm hướng dẫn cho cán bộ Công đoàn cơ sở cách thức cập nhật thông tin tài khoản cơ sở; hướng dẫn kê khai kinh phí và thực hiện việc cấp trả kinh phí Công đoàn; hướng dẫn thực hiện chức năng báo cáo, sử dụng Module kiến nghị… Qua đó, từng bước nâng cao kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Công đoàn cơ sở; tăng tính tương tác chủ động của Công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở có trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công đoàn trong thời kỳ mới.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại hội nghị tập huấn

Bên cạnh đó, tại buổi tập huấn, báo cáo viên từ LĐLĐ TPHCM cũng đã giải đáp các vướng mắc của Công đoàn cơ sở trong quá trình thực hiện.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, quản lý tổ, cho biết theo kế hoạch, Tổ công tác quản lý địa bàn số 7 sẽ tổ chức 5 lớp tập huấn ứng dụng điều hành Công đoàn cho tất cả cán bộ tại khoảng 2.300 Công đoàn cơ sở trực thuộc 22 xã, phường.

Báo cáo viên từ LĐLĐ TPHCM triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn đến các cán bộ Công đoàn cơ sở

Cán bộ Công đoàn cơ sở truy cập, thao tác trên ứng dụng điều hành Công đoàn

Trong 2 ngày 6 và 7-4 là các lớp tập huấn dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc các phường: Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Gò Vấp, Hạnh Thông, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn. Các lớp tập huấn tiếp theo sẽ dành cho Công đoàn cơ sở ở các xã thuộc huyện Hóc Môn và Củ Chi (cũ).

Trước đợt tập huấn này, vào đầu tháng 3-2026, Tổ công tác quản lý địa bàn số 7 cũng đã tổ chức triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn đến cán bộ Công đoàn các xã, phường trực thuộc tổ.