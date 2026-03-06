Triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM đến phường, xã, cơ sở

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM đến phường, xã, cơ sở

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- Ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM có chức năng quản lý thông tin và tình trạng pháp lý Công đoàn cơ sở, biến động đoàn viên, đối soát cấp trả kinh phí

Chiều 6-3, Tổ công tác quản lý địa bàn số 7- LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị giao ban quý I/2026 với sự tham gia của đại diện các Công đoàn phường, xã và Công đoàn cơ sở có từ 1.000 lao động trở lên thuộc địa bàn quản lý của tổ.

Triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM đến Công đoàn phường, xã, cơ sở - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác quản lý địa bàn số 7, thông tin chương trình làm việc của LĐLĐ TPHCM năm 2026 đến đại biểu

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác quản lý địa bàn số 7, thông tin đến các đại biểu chương trình làm việc của LĐLĐ TPHCM năm 2026. Trong đó, tập trung thực hiện 16 chỉ tiêu phấn đấu hằng năm mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Đại diện Tổ công tác đề nghị các Công đoàn phường, xã, cơ sở căn cứ kế hoạch của LĐLĐ TPHCM để xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị và triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của đại hội.

Triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM đến Công đoàn phường, xã, cơ sở - Ảnh 2.

Đại diện LĐLĐ TPHCM triển khai nội dung ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM cho các cán bộ Công đoàn

Triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM đến Công đoàn phường, xã, cơ sở - Ảnh 3.

Cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM

Tổ công tác quản lý địa bàn số 7 cũng đã phổ biến đến các đại biểu Quyết định 4311/QĐ-LĐLĐ về việc ban hành quy định tạm thời về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn phường, xã, đặc khu, do LĐLĐ TPHCM ban hành ngày 3-3; giải đáp các vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện.

Triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM đến Công đoàn phường, xã, cơ sở - Ảnh 4.

Cán bộ Công đoàn phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, LĐLĐ TPHCM đã tập huấn triển khai nội dung ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM cho các cán bộ Công đoàn phường, xã, Công đoàn cơ sở có trên 1.000 lao động.

Sắp tới, LĐLĐ TPHCM sẽ tiếp tục triển khai tập huấn sử dụng ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM đến các Công đoàn cơ sở còn lại.

Dịp này, Tổ công tác cũng đã thông tin danh sách các cán bộ Công đoàn TPHCM tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, đề nghị các Công đoàn trực thuộc tăng cường hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử; vận động đoàn viên, người lao động tham gia đi bầu đầy đủ, đúng quy định.

Tin liên quan

LĐLĐ TPHCM thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đến cán bộ Công đoàn

LĐLĐ TPHCM thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đến cán bộ Công đoàn

(NLĐO)- LĐLĐ TPHCM đã thông tin đến cán bộ Công đoàn về diễn biến, nội dung báo cáo chính trị Đại hội và kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Công đoàn TPHCM: 3.772 tỉ đồng lo Tết cho đoàn viên, người lao động

(NLĐO)- Hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn TPHCM ngày càng thiết thực, vừa chăm lo vật chất vừa chăm lo tinh thần, đi vào chiều sâu, phù hợp đối tượng

Công đoàn mạnh mẽ chuyển mình

Trước tình hình mới, Công đoàn TP HCM vừa nỗ lực thích ứng với những thay đổi vừa làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên - lao động.

người lao động kinh phí công đoàn đoàn viên Công đoàn LĐLĐ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo