Triển khai ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM đến phường, xã, cơ sở

Chiều 6-3, Tổ công tác quản lý địa bàn số 7- LĐLĐ TPHCM tổ chức hội nghị giao ban quý I/2026 với sự tham gia của đại diện các Công đoàn phường, xã và Công đoàn cơ sở có từ 1.000 lao động trở lên thuộc địa bàn quản lý của tổ.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác quản lý địa bàn số 7, thông tin chương trình làm việc của LĐLĐ TPHCM năm 2026 đến đại biểu

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác quản lý địa bàn số 7, thông tin đến các đại biểu chương trình làm việc của LĐLĐ TPHCM năm 2026. Trong đó, tập trung thực hiện 16 chỉ tiêu phấn đấu hằng năm mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Đại diện Tổ công tác đề nghị các Công đoàn phường, xã, cơ sở căn cứ kế hoạch của LĐLĐ TPHCM để xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị và triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của đại hội.

Đại diện LĐLĐ TPHCM triển khai nội dung ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM cho các cán bộ Công đoàn

Cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM

Tổ công tác quản lý địa bàn số 7 cũng đã phổ biến đến các đại biểu Quyết định 4311/QĐ-LĐLĐ về việc ban hành quy định tạm thời về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn phường, xã, đặc khu, do LĐLĐ TPHCM ban hành ngày 3-3; giải đáp các vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện.

Cán bộ Công đoàn phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, LĐLĐ TPHCM đã tập huấn triển khai nội dung ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM cho các cán bộ Công đoàn phường, xã, Công đoàn cơ sở có trên 1.000 lao động.

Sắp tới, LĐLĐ TPHCM sẽ tiếp tục triển khai tập huấn sử dụng ứng dụng điều hành Công đoàn TPHCM đến các Công đoàn cơ sở còn lại.

Dịp này, Tổ công tác cũng đã thông tin danh sách các cán bộ Công đoàn TPHCM tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, đề nghị các Công đoàn trực thuộc tăng cường hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử; vận động đoàn viên, người lao động tham gia đi bầu đầy đủ, đúng quy định.