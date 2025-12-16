HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Triệt phá "boongke" ma túy nhức nhối

Tr.Đức

(NLĐO)- "Boong ke" ma túy do Tân xây dựng có tường rào cao, cổng sắt quây kín, nuôi khoảng 10 con chó để bảo vệ, lắp hệ thống camera giám sát xung quanh.

Ngày 16-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt phá "boongke" ma túy đặc biệt phức tạp tại tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng.

Triệt phá boongke ma túy tại xã Long Hưng , Hưng Yên - vụ án phức tạp - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Ngọc Tân bị cơ quan công an bắt giữ

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác định Vũ Ngọc Tân (SN 1980, trú tại tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng) có hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" dưới hình thức lập boongke, bán qua lỗ cổng cho các đối tượng nghiện ma tuý.

Theo hồ sơ của công an địa phương, Vũ Ngọc Tân là đối tượng từng có 4 tiền án về ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống.

Ngày 12-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Long Hưng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ Vũ Ngọc Tân khi đang đứng tại vị trí trước cửa số nhà 14, đường Nguyễn Tông Quai, tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng; thu giữ trên người đối tượng 2 gói heroin.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Ngọc Tân tại tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, cơ quan công an thu giữ 1 bánh heroin khối lượng 350,450 g, 3 túi zip đựng heroin khối lượng 18,884 gam, 1 túi zip chứa 21 gói ma túy nhỏ tổng khối lượng là 2,487 gam, Tân chia nhỏ ra để bán cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở thứ 2 của Tân tại thôn Khổng, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên thu 41,359 gam heroin.

Triệt phá boongke ma túy tại xã Long Hưng , Hưng Yên - vụ án phức tạp - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, đây là tụ điểm, "boong ke" ma túy đặc biệt phức tạp tại xã Long Hưng do Vũ Ngọc Tân xây dựng ngay tại nhà ở của mình. Tân xây dựng tường rào cao, cổng sắt quây kín nhà, có nuôi khoảng 10 con chó để bảo vệ, lắp hệ thống camera giám sát xung quanh với mục đích chủ động phát hiện người lạ hoặc đối tượng nghiện ma túy đến nhà mua ma túy. Khi phát hiện có người đến mua ma tuý, Tân trực tiếp bán qua lỗ cổng mà không ra ngoài, đồng thời thường xuyên thay đổi nơi cất giấu ma túy, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong việc triển khai các phương án bắt giữ, khám xét.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

