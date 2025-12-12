HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, thực hiện giao dịch 1.500 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cảnh sát xác định từ tháng 7 đến tháng 10, đường dây ma túy xuyên quốc gia đã thực hiện giao dịch với số tiền khoảng 1.500 tỉ đồng.

Ngày 12-12, tại TPHCM, Bộ Công an tổ chức trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án ma túy 1025C.

Triệt phá đường dây ma túy 1 . 500 Tỉ đồng: Chi tiết vụ chuyên án lớn nhất năm - Ảnh 1.

Ma túy được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành từ nước ngoài.

Cục C04 nhận định đây là đường dây có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với phương thức hoạt động tinh vi, cấu kết chặt chẽ với nhiều mắt xích trong và ngoài nước. Sau đó, Cục C04 đã xác lập Chuyên án 1025C, huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Công an TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long cùng lực lượng chức năng của nước bạn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Trong vòng hơn một tháng, Ban chuyên án đã dựng được toàn bộ sơ đồ tổ chức, vai trò từng mắt xích trong đường dây. Các đối tượng cầm đầu là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm chỉ đạo đường dây qua mạng xã hội, điều hành tuyến vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đến sáng 10-12, Ban chuyên án quyết định triệt phá mắt xích quan trọng trong đường dây, tại khu phố Ngãi Thắng, phường Đông Hòa, TPHCM, bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Cùng lúc đó, tại kho hàng ở đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui.

Triệt phá đường dây ma túy 1 . 500 Tỉ đồng: Chi tiết vụ chuyên án lớn nhất năm - Ảnh 2.

Thành viên Ban chuyên án cùng số tang vật thu giữ được. Ảnh: Bộ Công an

Ngay sau đó, đồng loạt 4 tổ công tác ở nước ngoài và 20 tổ ở trong nước với gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Chi cục Hải quan khu vực 2, Công an TPHCM, Công an các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và lực lượng chức năng của nước bạn đồng loạt đột nhập, khống chế, bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây tội phạm.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 37 người, trong đó có 2 đối tượng nước ngoài; thu giữ 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng nước vui, nhiều dung dịch, máy móc dùng để điều chế ma túy loại nước vui, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ô tô cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định từ tháng 7 đến tháng 10, đường dây này đã thực hiện các giao dịch với số tiền khoảng 1.500 tỉ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Con số này phản ánh quy mô và mức độ hoạt động đặc biệt lớn của đường dây.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, ngày 11-12, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã có thư khen, đồng thời Bộ Công an, UBND TPHCM, UBND tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã có quyết định thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Tin liên quan

Bắt giữ cặp vợ chồng hờ sản xuất, buôn bán ma tuý qua mạng xã hội Telegram

Bắt giữ cặp vợ chồng hờ sản xuất, buôn bán ma tuý qua mạng xã hội Telegram

(NLĐO) – Sản xuất, mua bán ma túy Tobaco qua mạng xã hội Telegram, Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

Hàng ngàn người tham gia buôn bán ma tuý trong nhóm "Cô tiên thơm, chuyên mùi"

(NLĐO)- Từ nhóm "Cô tiên thơm, chuyên mùi", lực lượng cảnh sát triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia thu giữ hàng trăm kg cần sa.

CLIP: Vây bắt đối tượng chở một bao tải chứa ma tuý

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã vây bắt đối tượng dùng xe máy chở một bao tải chứa ma túy tổng hợp với số lượng lớn

cảnh sát ma tuý đường dây ma tuý triệt phá đường dây ma tuý
