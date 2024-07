Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa Euro ở huyện vùng xa

Ngày 10-7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa Euro 2024, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc.



Cơ quan CSĐT Công an huyện M'Đrắk đã khởi tố 5 đối tượng về hành vi đánh bạc

Trước đó, Công an huyện M'Đrắk phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Minh Tài (SN 1990, ngụ thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk) cầm đầu.

Điều tra ban đầu xác định đầu tháng 6-2024, Nguyễn Minh Tài đã nhận các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet của các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Nguyễn Minh Tài cầm đầu đường dây cá độ bóng đá

Sau đó, Tài chia các tài khoản cá độ thành các tài khoản nhỏ rồi giao cho Đặng Hòa Vang (SN 1988, ngụ thị trấn M'Đrắk) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1991, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn huyện M'Đrắk và huyện Ea Kar.

Nguyễn Văn Hậu tiếp tục chia tài khoản cá độ bóng đá thành 7 tài khoản, giao cho Lê Xuân Đồng (SN 1983, ngụ huyện Ea Kar) và một số người khác để cá độ bóng đá.

Trong thời gian diễn ra Euro 2024, tổng số tiền các đối tượng giao dịch để cá độ bóng đá hơn 4 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an huyện M'Đrắk điều tra mở rộng.