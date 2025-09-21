HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỉ đồng qua ứng dụng X-Poker

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Lôi kéo người chơi tham gia qua ứng dụng X-Poker trên không gian mạng, 9 nghi phạm đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên hơn 100 tỉ đồng.

Ngày 21-9, tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh này đã tạm giữ 9 nghi phạm ở nhiều tỉnh, thành phố liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với số tiền lên tới 100 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỉ đồng qua ứng dụng X-Poker- Ảnh 1.

9 nghi phạm bị tạm giữ trong đường dây. Ảnh Công an cung cấp

Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định thủ đoạn của các nghi phạm lập tài khoản đại lý, mua bán "chip" (quy đổi tiền thật) để lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc qua ứng dụng X-Poker trên không gian mạng. Việc giao dịch được thực hiện qua Telegram, Facebook, Zalo, thanh toán qua nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền lên tới hơn 100 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân không vì lời mời gọi "kiếm tiền nhanh, đổi thưởng dễ dàng" trên mạng mà sa vào con đường phạm tội.

Mọi tài khoản ngân hàng, tin nhắn, giao dịch đều để lại dấu vết điện tử và không thể che giấu trước pháp luật. Mọi hành vi tham gia đánh bạc trên không gian mạng, trên điện thoại cầm tay hay dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị cơ quan công an phát hiện, xử lý nghiêm vì đây là tội phạm hình sự.

Người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, không tải, không tham gia, không chia sẻ hay tiếp tay cho các ứng dụng, nhóm, đường link có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.

Khi phát hiện hoạt động nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, bảo vệ sự trong sạch, lành mạnh của môi trường mạng.

