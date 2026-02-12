HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Triệt phá đường dây kết hôn giả giữa lính Mỹ và công dân Trung Quốc

Huệ Bình

(NLĐO) – 11 đối tượng bị truy tố tại bang Florida – Mỹ với cáo buộc âm mưu kết hôn giả, lôi kéo các quân nhân Mỹ kết hôn với công dân Trung Quốc.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho biết âm mưu này do một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia người Trung Quốc dàn dựng.

Băng nhóm này đã tuyển mộ các quân nhân tham gia vào hôn nhân giả mạo nhằm giúp công dân Trung Quốc hưởng các quyền lợi về di trú và có được thẻ ra vào các cơ sở quân sự của Mỹ.

Ông Michael Cochran, đặc vụ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) tại TP Tampa, cho biết hôm 11-2: "Cuộc điều tra này khẳng định vai trò then chốt của HSI trong việc bảo vệ quốc gia khỏi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang tìm cách trục lợi từ luật hải quan và di trú, đồng thời đe dọa an ninh quốc gia".

Triệt phá đường dây kết hôn giả liên quan đến quân nhân Mỹ và công dân Trung Quốc - Ảnh 1.

Công tố viên liên bang Gregory W. Kehoe nói về 11 người bị truy tố vì gian lận hôn nhân liên quan đến công dân Trung Quốc và quân nhân Mỹ. Ảnh: ABC News

Các cuộc hôn nhân giả này diễn ra khắp nước Mỹ. Để củng cố hồ sơ chứng minh hôn nhân là thật, các nghi phạm đã chụp ảnh các cặp đôi nhằm tạo ra bằng chứng trình lên cơ quan di trú, giả vờ rằng họ đang trong các mối quan hệ yêu đương.

Trên thực tế, các nghi phạm đã thỏa thuận một cơ chế chi trả cụ thể theo từng giai đoạn: người vợ hoặc chồng là công dân Mỹ sẽ nhận được một khoản tiền mặt ngay sau khi kết hôn với công dân Trung Quốc.

Khoản tiền thứ hai sẽ được trả khi có được tư cách cư trú hợp pháp. Còn khoản cuối cùng là sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Theo kênh Fox News, 4 cựu quân nhân Hải quân Mỹ đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến đường dây trên và đang chờ tòa tuyên án.

Các công tố viên liên bang còn cáo buộc một số nghi phạm âm mưu hối lộ quan chức.

Mỹ bắt 50 người trong đường dây làm kết hôn giả của người Việt

Mỹ bắt 50 người trong đường dây làm kết hôn giả của người Việt

(NLĐO) – Đài truyền hình KHOU hôm 13-5 dẫn lời Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 50 người đã bị bắt trong đường dây làm kết hôn giả của người Việt tại TP Houston, bang Texas.

Phá đường dây buôn người đội lốt kết hôn giả sang Trung Quốc

(NLĐO) - Chính quyền Pakistan hôm 6-5 cho biết đã bắt giữ 12 thành viên tình nghi thuộc đường dây mại dâm đưa phụ nữ trẻ Pakistan đến Trung Quốc trong bối cảnh nạn buôn người thông qua kết hôn giả gia tăng.

Singapore khui đường dây kết hôn giả lớn liên quan phụ nữ Việt Nam

(NLĐO) – Cơ quan chức năng Singapore vừa thông báo việc điều tra liên quan đến một trong những đường dây kết hôn giả lớn nhất nước này, với đối tượng tham gia là đàn ông Singapore và phụ nữ Việt Nam.

Trung Quốc quân nhân Mỹ kết hôn giả
