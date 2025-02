Triệt phá đường dây lừa đảo chuyên dùng chiêu "người Việt lừa người Việt"

Đinh Văn Quân tại cơ quan điều tra (áo khoác xanh)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can với nhiều vai trò, vị trí khác nhau trong tổ chức lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là một tổ chức tội phạm hoạt động tinh vi, có nhiều chiêu trò mới và tổ chức bài bản.

Tội phạm người Trung Quốc cầm đầu tổ chức lừa đảo

Tổ chức tội phạm này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại khu vực PoiPet - Campuchia, một địa bàn giáp ranh Thái Lan, nổi tiếng với nhiều sòng bạc và hoạt động phi pháp. Đáng chú ý, những đối tượng này sử dụng chính người Việt để lừa đảo người Việt.

Theo đó, Đinh Văn Quân (SN 1996; trú huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) ban đầu sang Campuchia làm việc tại khu PoiPet. Do không đạt hiệu quả công việc, Quân bị chuyển sang làm phụ bếp. Đến tháng 6-2024, Quân quay lại làm việc trong bộ phận lừa đảo của công ty, được phân công vào tổ "sale" với nhiệm vụ "giết khách" - trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo lời khai của Quân, tổng số tiền lương, thưởng đối tượng này nhận được khoảng 150 triệu đồng từ các ông chủ người Trung Quốc. Trong quá trình làm việc, Quân đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 1,5 tỉ đồng từ các nạn nhân người Việt.

Tương tự, Vũ Quang Khải (SN 2000; trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) làm việc tại công ty lừa đảo từ tháng 4-2024. Khải được cấp mã nhân viên để liên lạc, báo cáo công việc với tổ trưởng và các bộ phận liên quan. Chỉ riêng cuối tháng 3-2024, Khải đã lừa đảo khoảng 1,2 tỉ đồng. Tổng số tiền lương, thưởng mà Khải nhận được từ công ty khoảng 160 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các tổ nhóm, bao gồm các nhóm gọi điện thoại (làm quen, lôi kéo nạn nhân); nhóm nhắn tin tương tác (hướng dẫn, tạo lòng tin); nhóm đưa ra lý do (dụ dỗ nạn nhân nộp thêm tiền); nhóm đóng vai bị hại (nhằm tăng độ tin cậy, kích thích lòng tham)...

Chiêu thức dùng "người Việt lừa người Việt"

Những nhân viên người Việt làm việc tại khu PoiPet đều do các đối tượng Trung Quốc thuê. Hoạt động lừa đảo người Việt Nam được tổ chức thành nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận đảm nhận một phần của kịch bản lừa đảo đã được dàn dựng công phu.

Các đối tượng đang được tạm giam để điều tra, làm rõ.

Bộ phận gọi điện có nhiệm vụ tìm kiếm "khách hàng tiềm năng", giới thiệu công việc đánh giá 5 sao trên Google Maps. Khi khách đồng ý tham gia, họ sẽ được hướng dẫn kết bạn với tài khoản Zalo của bộ phận hướng dẫn và kẻ trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi khách kết bạn Zalo, bộ phận hướng dẫn sẽ trò chuyện, yêu cầu nạn nhân tải và đăng ký tài khoản trên các ứng dụng trò chuyện nội bộ của công ty như Cochat, Dealay..., đồng thời đăng ký ví nhận tiền tại các trang web do công ty cung cấp như: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc.

Nạn nhân sau đó được đưa vào các nhóm làm việc, trong đó có nhiều tài khoản ảo giả làm người tham gia thật. Các đối tượng này thể hiện mình đã mua gói nhiệm vụ, nạp tiền thành công và kiếm lời để tạo niềm tin cho nạn nhân.

Ban đầu, tổ chức này thường trả cho nạn nhân một khoản lợi nhuận nhỏ để tiếp tục dụ dỗ họ đầu tư thêm. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn, bộ phận hướng dẫn đưa ra các lý do như: Thao tác sai, chuyển tiền sai nội dung, cần nộp thêm tiền để tăng điểm tín dụng mới có thể rút tiền…Sau đó, toàn bộ số tiền sẽ bị chiếm đoạt.

Bộ phận hướng dẫn sẽ thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân, gửi cho bộ phận quản lý tài khoản để tiến hành rút tiền. Bộ phận kiểm tra xác nhận sẽ gọi điện trực tiếp cho nạn nhân để xác nhận số tiền đã bị chiếm đoạt, đảm bảo đúng với báo cáo từ bộ phận hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện chuyên án, lực lượng phối hợp (gồm: Công an huyện Lệ Thủy, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) đã triệu tập 12 đối tượng: Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy (SN 2001), Lưu Hoàng Nam (SN 2004), Trần Văn Thuận (SN 1997), Lê Văn Chiến (SN 1998), Lê Thị Linh (SN 2000), Triệu Hoài Thu (SN 2004), đều quê ở Thanh Hóa.

Nhóm đối tượng ở tỉnh Bắc Giang trong đường dây này gồm: Vũ Văn Khiêm (SN 1986), Nguyễn Văn Vương (SN 2002), Trần Thị Vui (SN 1991), Đào Quỳnh Trang (SN 2008). Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục xác định thêm 3 đối tượng liên quan, gồm: Đinh Văn Sang (SN 2000); Đào Văn Thủ (SN 1984); Hoàng Thị Việt Anh (SN 1982).

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định tại tòa nhà ở khu PoiPet do người Trung Quốc quản lý, mỗi tầng là một khu vực làm việc của nhân viên đến từ các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam… Các đối tượng quản lý người Trung Quốc tuyển dụng và sử dụng nhân viên biết tiếng của nước nào để lừa đảo chính công dân nước đó.

Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng cầm đầu và xử lý.