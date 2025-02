Kịch bản dẫn dụ “xuyên biên giới” và bí mật bên trong tòa nhà của băng nhóm tội phạm ở Campuchia

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và những ai là bị hại của tội phạm với thủ đoạn như trên liên hệ cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để xử lý.