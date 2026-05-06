Khoảnh khắc xe buýt vượt ẩu trên đèo Cùa, Quảng Trị

Ngày 6-5, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Trạm CSGT Đakrông vừa lập biên bản xử lý tài xế xe buýt vượt ẩu trên tuyến Tỉnh lộ 585 (đèo Cùa, thuộc xã Cam Lộ).

Trước đó, ngày 25-4, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip kèm nội dung phản ánh chiếc xe buýt tuyến Cùa - Cửa Tùng vượt ẩu trên đèo Cùa gây mất an toàn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xe buýt vượt ẩu trên đèo Cùa. Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc xe buýt vượt ẩu được camera của người dân ghi lại

Tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Đakrông đã gửi thông báo mời chủ phương tiện, người điều khiển xe buýt liên quan đến nội dung phản ánh trên để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, tài xế xe buýt mang BKS 74B-005.xx là anh N.Đ.M (SN 1992, ngụ xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) đã thừa nhận việc điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông được đăng tải trên mạng xã hội trước đó.

Trạm CSGT Đakrông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.Đ.M về hành vi "Điều khiển xe ô tô buýt vượt xe trong những trường hợp không được vượt", quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6, Nghị định số 168/2024 của Chính phủ.

Theo đó, tài xế xe buýt N.Đ.M bị áp dụng mức phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.