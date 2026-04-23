Ngày 23-4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

UBND tỉnh Đắk Lắk khen thưởng các cá nhân, tập thể tham gia triệt phá vụ án ma túy quy mô lớn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định khen thưởng và có thư khen gửi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn.

Theo nội dung thư khen, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án truy xét, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với đường dây ma túy.

Một lượng lớn ma túy được thu giữ

Đến ngày 20-4-2026, Ban chuyên án bắt quả tang Đặng Lưu Trần Phương (SN 1993, ngụ TP Cần Thơ), thu giữ 60 túi nylon chứa tổng cộng hơn 12.000 viên nén nghi ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Thế Công (SN 1996), có vợ là Võ Thị Kim Thảo (SN 1996, phường Buôn Ma Thuột) và có thuê một phòng tại khu đô thị Eco City (phường Tân An).

Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin về vụ án

Đến ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra các quyết định bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Công. Tại đây, cơ quan công an thu giữ khoảng 19 kg ma túy các loại và 1 khẩu súng bắn điện.

Theo đánh giá, đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh Đắk Lắk biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị lực lượng công an tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho người dân.