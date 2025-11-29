Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn cho hàng trăm doanh nghiệp trị giá hơn 4.000 tỉ đồng

Ngày 29-11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính, để điều tra hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Các đối tượng Mến, Đính, Tuyến, Tình bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống do Nguyễn Văn Tuyến - SN 1984, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai - cầm đầu.

Kết quả điều tra xác định Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là hơn 4.000 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT làm việc với Nguyễn Văn Tuyến



Tang vật vụ án

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép của Nguyễn Văn Tuyến chủ động liên hệ làm việc với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), địa chỉ: 1034 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai; hoặc liên hệ số điện thoại 0693.480.187 để cung cấp tài liệu và các nội dung liên quan việc mua bán hóa đơn trái phép của các công ty do Tuyến điều hành để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.