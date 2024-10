Triệt phá ổ "chọi gà" lớn ở Vĩnh Long, bắt giữ nhiều đối tượng

Ngày 14-10, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết nơi đây đang điều tra, làm rõ vụ đá gà quy mô lớn xảy ra tại địa bàn.



Các đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Vào chiều 13-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Bình Minh và Công an phường Thành Phước bất ngờ ập vào kiểm tra tại một khu đất trống thuộc khóm 5, phường Thành Phước.

Tại đây, công an phát hiện 35 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường lực lượng đã tạm giữ 15 con gà, 40 xe mô tô, 27 điện thoại di động và số tiền 183 triệu đồng cùng các vật chứng khác có liên quan.