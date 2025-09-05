Hải đội 202 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về vùng biển tỉnh Quảng Trị rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía phía Nam bằng đường biển.

Trước đó, lúc 18 giờ 50 ngày 29-8, tại thôn Mai Xá (xã Cửa Việt tỉnh Quảng Trị), Hải đội 202 phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2, Phòng Phòng chống tội phạm vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị), Chi cục Hải quan khu vực IX, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, bắt quả tang 2 đối tượng Hồ A Thơi (SN 2003, ngụ xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) và Hồ Văn Dê Ra My (SN 2008, ngụ xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng phá thành công chuyên án mang bí số 325M, bắt giữ 2 trong số 3 đối tượng đưa hàng cấm từ núi về biển. Ảnh: Tiến Anh

Tang vật thu giữ khoảng 8.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 xe máy, 2 điện thoại di động.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, qua lời khai của hai đối tượng trên, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Tuấn (SN 2009, ngụ xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đưa về khu vực cảng cá Cửa Việt (thuộc xã Cửa Việt) để bán cho một người đàn ông là chủ tàu đánh cá.

Sau đó, chủ tàu cá này dự kiến sẽ vận chuyển hàng cấm vào các tỉnh phía Nam bằng tàu cá để tiêu thụ.

Ngoài ra, các đối tượng cũng thừa nhận đã từng bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện là lao động hoặc thuyền viên tại cảng.

Theo kết luận giám định, toàn bộ số tang vật thu giữ là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến Methamphetamine.

Bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy Khoảng 9 giờ 45 ngày 3-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt chủ trì, phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống Ma túy và Tội phạm; Phòng Nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an xã Cửa Việt phát hiện, bắt quả tang đối tượng T.N.T (ngụ xã Cửa Việt) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Đối tượng N.T.N bị bắt giữa vì mua bán hàng cấm. Ảnh: Văn Anh Tang vật thu giữ tại hiện trường và tại nhà đối tượng T. gồm 87 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp. Được biết, đối tượng T. từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù năm 2022.



