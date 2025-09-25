"Triệu mầm xanh" vang lên vì biên cương, hải đảo

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 và kỷ niệm 5 năm chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" diễn ra tại Hội trường Báo Người Lao Động sáng 24-9, nhóm TDB và nhóm Trái Tim Trắng đã trình diễn ca khúc "Triệu mầm xanh".

Nhóm TDB và nhóm Trái Tim Trắng trình diễn ca khúc “Triệu mầm xanh” (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đây là ca khúc hưởng ứng chương trình "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo" do Báo Người Lao Động phát động. Chương trình nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, cải thiện môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Ca khúc "Triệu mầm xanh" được nhóm TDB sáng tác vào tháng 8-2025. Lời bài hát khơi gợi tình yêu quê hương, biển đảo; lan tỏa thông điệp trồng hàng triệu cây xanh để phủ xanh các vùng biên cương và hải đảo của Tổ quốc.

Giai điệu của ca khúc nhộn nhịp, tươi vui với những câu hát giàu hình tượng mà đắt giá, lan tỏa tinh thần yêu thiên nhiên, yêu đất nước và trách nhiệm bảo vệ môi trường.