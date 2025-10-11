HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Triều Tiên đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm hết sức trọng thị với nhiều biệt lệ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sự đón tiếp thể hiện coi trọng đặc biệt của lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên đối với Đoàn đại biểu Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến 11-10 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng đối với cả hai Đảng, hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh hai bên đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước, hướng tới chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội IX của Đảng Lao động Triều Tiên. Năm nay cũng là năm Việt Nam và Triều Tiên thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025.

Triều Tiên đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm hết sức trọng thị với nhiều biệt lệ - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TTXVN

Ba kết quả chính

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Đoàn đại biểu Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp hết sức trọng thị, chân tình, chu đáo với nhiều biệt lệ, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên đối với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chuyến thăm lần này có ba kết quả chính.

Trước hết, chuyến thăm đã góp phần tạo xung lực mới và làm nồng ấm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đã dành nhiều thời gian để ôn lại lịch sử quan hệ lâu đời giữa Việt Nam và Triều Tiên do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng và thể hiện sự trân trọng và cảm ơn về sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong các giai đoạn trước đây.

Thứ hai, thông qua trao đổi thẳng thắn, chân thành và thực chất giữa hai nhà lãnh đạo và với việc ký kết một số thỏa thuận hợp tác, chuyến thăm đã góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên sang một giai đoạn mới. Theo đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về những phương hướng hợp tác lớn để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển phù hợp với thế mạnh và mong muốn của nhau để qua đó đưa quan hệ phát triển bền vững, lâu dài. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể, đặc biệt về kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, y tế… phù hợp với điều kiện của nhau cũng như các quy định quốc tế liên quan.

Thứ ba, hai nhà lãnh đạo đã dành nhiều thời gian để chia sẻ quan điểm, lập trường trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ quan điểm, lập trường nhất quán của Việt Nam là đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, trong đó có vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên và Biển Đông.

"Với những kết quả đó, chuyến thăm lần này là bước phát triển, cụ thể hóa đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước, đó là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, thể hiện tinh thần Viêt Nam là một thành viên có trách nhiệm, một đất nước đang trên đà đổi mới và đổi mới thành công trong cộng đồng quốc tế"- Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định.

Phương hướng triển khai các kết quả chuyến công tác Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm

Có thể khẳng định những kết quả đạt được trong chuyến thăm đã mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị lâu đời Việt Nam - Triều Tiên, đặt dấu mốc quan trọng cho sự hợp tác phát triển trong kỷ nguyên mới của cả hai dân tộc. 

Triều Tiên đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm hết sức trọng thị với nhiều biệt lệ - Ảnh 2.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Triều Tiên. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, trên cơ sở nhận thức và cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước và các thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm, thời gian tới, Việt Nam và Triều Tiên sẽ thúc đẩy triển khai, cụ thể hóa những kết quả đạt được trên các phương diện chính sau:

Một là tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị thông qua việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và duy trì các hoạt động trao đổi đoàn các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân; duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có.

Hai là hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết trong chuyến thăm; thúc đẩy hợp tác phù hợp trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao, giáo dục, y tế, nông nghiệp, thông tin truyền thông.... Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan hai bên triển khai thực hiện các nội dung hợp tác đã thống nhất

Ba là tiếp tục duy trì phối hợp, hợp tác trong các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng tham gia và quan tâm, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết, Diễn đàn hơp tác khu vực ARF, cùng nhau thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

"Với những kết quả tích cực đã đạt được trong chuyến thăm, tôi tin tưởng chắc chắn rằng nền tảng hữu nghị giữa hai nước sẽ thêm củng cố, ý chí và mong muốn hợp tác xuyên suốt giữa hai nước sẽ được tiếp nối, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc trong tương lai, vì lợi ích nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới."- Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Triều Tiên

(NLĐO)- Chuyến thăm Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

(NLĐO)- Cuộc duyệt binh là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới

Triều Tiên Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm triều tiên
