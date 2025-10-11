Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cuộc duyệt binh là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tối 10-10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10-10-1945 - 10-10-2025) tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng.

Tổng Bí thư dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh 1.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì buổi lễ.

Tại quảng trường Kim Nhật Thành, loạt pháo đại bác được bắn trước khi đội danh dự tiến vào diễu hành. Các biểu ngữ được giăng trên nhiều khinh khí cầu lớn treo tại quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng.

Trên các tòa nhà xung quanh quảng trường, hàng loạt lá cờ búa liềm màu đỏ của Đảng Lao động và quốc kỳ Triều Tiên bay phấp phới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, gửi lời cảm ơn tới các vị khách từ nhiều tầng lớp và bạn bè quốc tế đã đến dự Lễ duyệt binh; cảm ơn nhân dân toàn quốc đã làm hết sức mình hướng tới tháng 10 đầy vinh quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Đảng Lao động Triều Tiên luôn coi sự nghiệp chủ nghĩa xã hội mà nhân dân đã tự chọn, tự hướng tới như của chính mình; đồng thời bày tỏ nhân dân Triều Tiên đời đời ghi nhớ và biết ơn quân đội đã hiến thân, hiến máu vì lịch sử vĩ đại của Tổ quốc, vì sự tôn nghiêm và danh dự của quốc gia, vì những thành quả của cách mạng.

Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Đảng Lao động Triều Tiên thành lập ngày 10-10-1945. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Lao động Triều Tiên đã họp 8 kỳ Đại hội, chủ trương chung khẳng định kiên trì nguyên tắc Đảng Lao động Triều Tiên là chính đảng cầm quyền, lãnh đạo duy nhất; tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thông qua tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố vững chắc hơn nữa tổ chức Đảng tại cấp cơ sở, cải thiện một cách cơ bản về hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Đảng theo hướng gần gũi với người dân và sát với thực tiễn…

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức vào tháng 1-2021, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã khẳng định tinh thần "tự lực tự cường, tự cung tự cấp" và yêu cầu xây dựng nền kinh tế có lộ trình, ổn định, không phụ thuộc vào bên ngoài; tập trung phát triển ngành công nghiệp luyện kim và công nghiệp hóa chất, coi trọng phát triển nông nghiệp.

Theo đường lối đề ra tại Đại hội Đảng VIII, Triều Tiên tập trung phát triển kinh tế-xã hội thông qua chính sách "lấy người dân làm trung tâm"; tiếp tục ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh cấp thiết như nhà ở, lương thực.

Quảng trường Kim Nhật Thành nằm ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, được khánh thành vào năm 1954 và được đặt theo tên Chủ tịch Kim Nhật Thành - lãnh tụ sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là một trong những quảng trường lớn nhất thế giới, có sức chứa hơn 100.000 người.

Trên mái các tòa nhà xung quanh quảng trường được lắp giá đỡ để trưng các biểu ngữ khẩu hiệu. Đây cũng là nơi tổ chức các cuộc duyệt binh, diễu hành, các buổi biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Nga tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, năng lượng, khoa học...

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

(NLĐO)- Gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên nâng cao tin cậy chính trị để lan tỏa, dẫn dắt toàn diện các lĩnh vực hợp tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il tại Cung Thái Dương Kumsusan.

Triều Tiên Tổng Bí thư Kim Jong un Triều Tiên duyệt binh Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm triều tiên Lễ duyệt binh Triều Tiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo