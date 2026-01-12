Trình chiếu nhiều bộ phim tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam

từ ngày 14 đến 17-1. Nhiều bộ phim tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí trong dịp này, gồm: "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Đến hẹn lại lên", "Sao tháng Tám", "Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm"…

Trong đó, phim "Đến hẹn lại lên" được chọn chiếu tại buổi khai mạc chương trình, vào 9 giờ ngày 14-1. Đây là bộ phim của đạo diễn Trần Vũ, do Xưởng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1974, đã đoạt Giải Bông sen vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ III.

Phim "Sao tháng Tám" - đạo diễn Trần Đắc, do Xưởng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1976, đoạt Giải Bông sen vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ IV - sẽ chiếu vào 19 giờ 30 phút ngày 15-1.

Cảnh trong phim “Đến hẹn lại lên”. (Ảnh: VIỆN PHIM VIỆT NAM)

Phim "Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm" - đạo diễn: NSND Hải Ninh, do Xưởng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1972 - sẽ chiếu vào 19 giờ 30 phút ngày 16-1. Phim này đã đoạt giải thưởng của Ủy ban Bảo vệ hòa bình Liên Xô và NSND Trà Giang đoạt Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim quốc tế Matxcơva lần thứ VIII - năm 1973.

Đáng chú ý, phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, do HKFilm sản xuất năm 2025, vừa đoạt Giải Bông sen bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV - sẽ được chiếu phục vụ khán giả lúc 20 giờ ngày 17-1...

Chương trình chiếu những bộ phim tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những rung động sâu sắc, cảm xúc lắng đọng; góp phần tái hiện chân thực, sinh động những trang sử hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.



