Trình chiếu nhiều bộ phim tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Trình chiếu nhiều bộ phim tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam

Y.Anh

Viện Phim Việt Nam sẽ tổ chức chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại rạp Ngọc Khánh, TP Hà Nội

từ ngày 14 đến 17-1. Nhiều bộ phim tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí trong dịp này, gồm: "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Đến hẹn lại lên", "Sao tháng Tám", "Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm"…

Trong đó, phim "Đến hẹn lại lên" được chọn chiếu tại buổi khai mạc chương trình, vào 9 giờ ngày 14-1. Đây là bộ phim của đạo diễn Trần Vũ, do Xưởng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1974, đã đoạt Giải Bông sen vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ III.

Phim "Sao tháng Tám" - đạo diễn Trần Đắc, do Xưởng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1976, đoạt Giải Bông sen vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ IV - sẽ chiếu vào 19 giờ 30 phút ngày 15-1.

Trình chiếu nhiều bộ phim tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “Đến hẹn lại lên”. (Ảnh: VIỆN PHIM VIỆT NAM)

Phim "Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm" - đạo diễn: NSND Hải Ninh, do Xưởng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1972 - sẽ chiếu vào 19 giờ 30 phút ngày 16-1. Phim này đã đoạt giải thưởng của Ủy ban Bảo vệ hòa bình Liên Xô và NSND Trà Giang đoạt Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim quốc tế Matxcơva lần thứ VIII - năm 1973.

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý, phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, do HKFilm sản xuất năm 2025, vừa đoạt Giải Bông sen bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV - sẽ được chiếu phục vụ khán giả lúc 20 giờ ngày 17-1...

Chương trình chiếu những bộ phim tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những rung động sâu sắc, cảm xúc lắng đọng; góp phần tái hiện chân thực, sinh động những trang sử hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Tin liên quan

Động lực để nâng chất phim Việt

Động lực để nâng chất phim Việt

Phim "Con nít quỷ" (tựa nguyên tác: Waktu Maghrib 2) là tác phẩm đến từ Indonesia, ra rạp Việt từ ngày 17-7.

Gặp lại NSƯT Thùy Liên, biểu tượng nghệ thuật của điện ảnh cách mạng

(NLĐO) – NSƯT Thùy Liên nổi tiếng với 30 vai chính trong các thể loại phim truyện nhựa, là biểu tượng nghệ thuật của điện ảnh cách mạng

Triển lãm "75 năm điện ảnh cách mạng Bưng biền - Nam Bộ"

Ngày 12-10, Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TP HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM khai mạc triển lãm "75 năm điện ảnh cách mạng Bưng biền - Nam Bộ" (1947-2022).

điện ảnh điện ảnh cách mạng điện ảnh cách mạng việt nam rạp Ngọc Khánh Vĩ tuyến 17 - Ngày và đêm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo