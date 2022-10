Ra đời trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn của những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với lòng yêu nước và tinh thần phục vụ cách mạng, các chiến sĩ - nghệ sĩ điện ảnh Bưng biền đã vượt qua gian khổ, thiếu thốn để tạo nên những thước phim giá trị về cuộc kháng chiến Nam Bộ thành đồng. Cùng với điện ảnh Đồi Cọ - Việt Bắc, điện ảnh Bưng biền - Nam Bộ đã đi vào lịch sử với những dấu ấn rực rỡ, hào hùng trong nền văn nghệ cách mạng.



Hình ảnh một số nghệ sĩ - chiến sĩ Điện ảnh Khu 8 trưng bày tại triển lãm

Hơn 140 bức ảnh về điện ảnh cách mạng Bưng biền - Nam Bộ giai đoạn 1947-1952, được giới thiệu đến công chúng, thông qua 4 chủ đề: Những gương mặt nghệ sĩ - chiến sĩ điện ảnh tiêu biểu; những dấu ấn thời gian; hoạt động sản xuất phim và chiếu bóng; một số tác phẩm điện ảnh tiêu biểu.

Triển lãm còn trưng bày hơn 500 ấn phẩm sách, báo, tài liệu về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ giai đoạn 1945-1954 và văn hóa Nam Bộ. Kết hợp trình chiếu một số phim tài liệu do điện ảnh cách mạng Bưng biền - Nam Bộ sản xuất như: "Trận Mộc Hóa" - phim tài liệu chiến sự đầu tiên do Điện ảnh Khu 8 sản xuất năm 1948, "Trận La Bang" (1949), "Binh công xưởng Khu 8" (1949) và "Chiến dịch Trà Vinh"(1950) đều do Điện ảnh Khu 8 sản xuất.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 23-10, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp (69 Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM).