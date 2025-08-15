Trình chiếu nhiều phim ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Trình chiếu nhiều phim ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn

Y.Anh

Thông qua những bộ phim giàu cảm xúc về đề tài chiến tranh cách mạng và đề tài gia đình, khán giả sẽ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc

Cục Điện ảnh cho biết đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ kết thúc vào hôm nay, 15-8, tại Trung tâm Điện ảnh vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.

Các tác phẩm trình chiếu trong đợt này gồm: phim truyện "Bà già đi bụi" do Công ty CP Phim truyện I sản xuất; phim truyện "Ký ức Nam Xuân" do Công ty CP Phim Giải Phóng sản xuất; phim tài liệu "Bay trên đôi cánh tự do" và "Người đồng hành đặc biệt" của Điện ảnh Công an nhân dân, cùng một số bộ phim khác theo kế hoạch do Cục Điện ảnh phát hành.

Trình chiếu nhiều phim ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn- Ảnh 1.

Chương trình giao lưu giữa các nghệ sĩ, diễn viên với khán giả trong đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn. (Ảnh: HƯỜNG ĐẶNG)

Trong khuôn khổ hoạt động này còn diễn ra các chương trình giao lưu giữa những nghệ sĩ, diễn viên của 3 đoàn phim truyện "Đào, phở và piano", "Bà già đi bụi" và "Ký ức Nam Xuân" với người dân, lực lượng vũ trang và sinh viên tỉnh Đắk Lắk.

TIN LIÊN QUAN

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt bày tỏ hy vọng thông qua những bộ phim giàu cảm xúc về đề tài chiến tranh cách mạng và đề tài gia đình, được trình chiếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và cả nước, khán giả sẽ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc... và sự gắn bó, gìn giữ tình cảm thiêng liêng trong mỗi gia đình. Từ đó, mọi người sẽ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 

Tin liên quan

Phim về bảo vệ Thành cổ Quảng Trị tung video clip cảm xúc

Phim về bảo vệ Thành cổ Quảng Trị tung video clip cảm xúc

(NLĐO) - Phim điện ảnh "Mưa đỏ" tung hình ảnh và video clip đầy cảm xúc, kể trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

"Mưa đỏ" tái hiện trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị

(NLĐO)- Phim điện ảnh "Mưa đỏ" là lời tri ân sâu sắc của những người làm nghệ thuật với những người lính đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc

Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"

(NLĐO) - Phim "Mưa đỏ" tung trailer (video clip quảng bá) chính thức, hé lộ cảnh bi tráng về trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

bộ phim đợt phim kỷ niệm phim tài liệu Cục Điện ảnh nâng cao nhận thức tinh thần yêu nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo