Trình chiếu nhiều phim ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn

Cục Điện ảnh cho biết đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ kết thúc vào hôm nay, 15-8, tại Trung tâm Điện ảnh vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.

Các tác phẩm trình chiếu trong đợt này gồm: phim truyện "Bà già đi bụi" do Công ty CP Phim truyện I sản xuất; phim truyện "Ký ức Nam Xuân" do Công ty CP Phim Giải Phóng sản xuất; phim tài liệu "Bay trên đôi cánh tự do" và "Người đồng hành đặc biệt" của Điện ảnh Công an nhân dân, cùng một số bộ phim khác theo kế hoạch do Cục Điện ảnh phát hành.

Chương trình giao lưu giữa các nghệ sĩ, diễn viên với khán giả trong đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn. (Ảnh: HƯỜNG ĐẶNG)

Trong khuôn khổ hoạt động này còn diễn ra các chương trình giao lưu giữa những nghệ sĩ, diễn viên của 3 đoàn phim truyện "Đào, phở và piano", "Bà già đi bụi" và "Ký ức Nam Xuân" với người dân, lực lượng vũ trang và sinh viên tỉnh Đắk Lắk.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt bày tỏ hy vọng thông qua những bộ phim giàu cảm xúc về đề tài chiến tranh cách mạng và đề tài gia đình, được trình chiếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và cả nước, khán giả sẽ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc... và sự gắn bó, gìn giữ tình cảm thiêng liêng trong mỗi gia đình. Từ đó, mọi người sẽ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.